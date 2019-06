Georgische demonstranten hebben donderdag tevergeefs geprobeerd om het parlementsgebouw in de hoofdstad Tbilisi te bestormen.

Bij de protesten zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt. Bij de bestorming van het parlementsgebouw kwam het tot schermutselingen met de politie, die onder andere traangas inzette.

Volgens het Georgische ministerie van Gezondheid liepen 38 leden van de ordediensten verwondingen op. Onder de demonstranten waren er 16 gewonden.

De betogers eisen het ontslag van parlementsvoorzitter Irakli Kobakhidze, omdat hij volgens mediaberichten heeft toegelaten dat een Russische delegatie deelnam aan de plenaire zitting. De Russische volksvertegenwoordiger Sergei Gavrilov zou tijdens een zitting over religieuze en politieke kwesties ook de parlementsleden hebben toegesproken.

De oppositiepartijen hadden daarop opgeroepen tot een demonstratie. Ze vrezen dat Rusland zijn invloed in de vroegere Sovjetrepubliek probeert uit te breiden. De relaties tussen Rusland en Georgië zijn erg gespannen. In 2008 hebben beide landen nog een korte oorlog uitgevochten over het statuut van de regio's Abchazië en Zuid-Ossetië.