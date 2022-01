Tiental lijken aangetroffen voor regeringsgebouw in Mexico

Een tiental levenloze lichamen is donderdag aangetroffen in een wagen die geparkeerd stond voor de zetel van de regering van de Mexicaanse staat Zacatecas. In die staat in het noorden van Mexico zijn twee van de machtigste kartels van het land met elkaar in conflict, zo melden de autoriteiten.

Politie heeft het gebied bij een overheidsgebouw in Zacatecas, Mexico afgezet, nadat een wagen met daarin een tiental lijken werd gevonden. 6 januari 2022 © Reuters