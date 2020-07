Tienduizenden aanhangers van oppositie betogen in Wit-Rusland voor democratie

Ruim een week voor de verkiezingen in Wit-Rusland hebben tegenstanders van president Aleksander Loekasjenko massaal betoogd voor meer democratie. Volgens waarnemers was het de grootste betoging in zeker tien jaar in het land.

Manifestanten uiten hun steun voor de Wit-Russische presidentskandidate Svetlana Tikhanovskaja, Minsk, 30 juli 2020 © Belga