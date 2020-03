De burgeroorlog in Syrië gaat dit weekend zijn tiende jaar in. De impact op kinderen en jongeren is 'schrijnend', zegt het Kinderfonds van de Verenigde Naties in een rapport dat zondag is verspreid.

In Syrië wordt volgens Unicef elke tien uur een kind gedood, wat het totale aantal gedode kinderen op ruim 5400 brengt.

Alleen al in 2019 kwamen bijna 900 kinderen om het leven, meer dan driekwart van hen in het noordwesten van Syrië, waar de gevechten escaleerden.

Ongeveer 5000 kinderen werden gerekruteerd voor de gevechten, sommigen amper 7 jaar oud. Velen werden direct aan de frontlinie ingezet, aldus nog Unicef België in een mededeling over het rapport.

Bijna 6 miljoen kinderen in Syrië kenden hun hele leven lang niets anders dan oorlog. Bijna 4,8 miljoen kinderen in Syrië werden in de oorlog geboren en ruim 1 miljoen werd als vluchteling geboren.

Sinds 2012 is het aantal ontheemde kinderen in Syrië meer dan verdubbeld. In de omringende landen is is het aantal vluchtelingenkinderen sinds 2012 meer dan vertienvoudigd tot 2,5 miljoen.

De schade die in het conflict wordt aangericht, is het grootst bij basisvoorzieningen voor kinderen: de helft van de medische voorzieningen functioneert niet en twee op de vijf scholen zijn buiten dienst.

Unicef schat dat 2,8 miljoen Syrische kinderen niet naar school gaan. Sommige kinderen zijn nooit naar school geweest, terwijl anderen negen jaar van hun opleiding hebben gemist, waardoor het voor hen bijzonder moeilijk wordt om de achterstand in te halen.

