opinie

'Thierry Baudet zegt gewoon wat een belangrijke minderheid wil horen'

Bert Bultinck Hoofdredacteur van Knack

'Wie zich opwindt over de dubbele tong en het ideologisch opportunisme van Rutte, of over de mainstreammedia ('msm'), gaat al dan niet bewust de echte boodschap uit de weg', meent Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck.

© Belga