Theresa May: 'Verenigd Koninkrijk verlaat de EU op 29 maart'

May zei herhaaldelijk dat de Britten in 2016 stemden voor het verlaten van de Europese Unie, en dat het parlement die wens ten uitvoer moet brengen. Dinsdagavond verwierp het Britse Lagerhuis het door May onderhandelde brexitakkoord.

Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn diende daarop een motie van wantrouwen in, die woensdagavond gestemd zal worden. Om iets na 14 uur heeft Corbyn het debat over die motie afgetrapt. Hij benadrukte dat een regering nooit eerder een stemming met 200 stemmen verloor. 'Deze Frankensteindeal is nu officieel dood, en de eerste minister probeert anderen hiervan de schuld te geven', aldus Corbyn, die om het ontslag van de regering vroeg.

Hij verweet May twee jaar verspild te hebben door koppig door te gaan met haar brexitplan, zonder te luisteren naar anderen.