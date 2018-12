Theresa May roept Britten op tot eenheid

May roept de parlementsleden op om de deal met Europa goed te keuren, nu de kloof tussen de voor- en tegenstanders van de brexit steeds groter wordt. Het is volgens de premier belangrijk om nu te focussen op belangrijke binnenlandse uitdagingen. Ze benadrukt dat er nog veel werk op de plank ligt.

'Ik weet dat wanneer de Britten samenkomen, er geen grenzen zijn aan wat we kunnen bereiken', schrijft de premier in Daily Express. Het is tijd, aldus May, om de verschillen aan de kant te zetten en bezig te zijn met de zaken die 'er echt toe doen'. Ze zei nog dat een 'grote meerderheid van de mensen in dit land' wil dat de politici stoppen met ruziën over de brexit en zich focussen op andere dringende zaken.

De Queen zal in haar kersttoespraak de brexit niet aanhalen, aangezien ze zich als staatshoofd neutraal moet opstellen. Ze roept wel op de strijd over de verschillen te staken. 'Zelfs al zijn de verschillen fundamenteel, de ander met respect en als medemens behandelen is een eerste stap naar meer begrip', aldus koningin Elizabeth II in haar toespraak, die op kerstdag volledig uitgezonden zal worden.

Als alles volgens plan verloopt, verlaten de Britten op 29 maart 2019 de EU. Het Britse parlement zal in de week van 14 januari stemmen over het brexit-akkoord dat May met de EU overeengekomen is.