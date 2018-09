Theresa May dreigt met brexit zonder akkoord: 'Geen deal is beter dan een slechte deal'

De Britse premier Theresa May gooit de bal in het kamp van de Europese Unie. Tijdens een korte verklaring in haar ambtswoning in Downing Street eiste ze dat de Europese leiders met werkbare voorstellen komen in plaats van de Britse eisen te negeren.

De toespraak kwam er daags de informele Europese top in Salzburg. Daar werd het plan van May, dat begin juni door de Britse regering was aangenomen op haar landgoed Chequers, nochtans als 'onwerkbaar' beschouwd door Europees president Donald Tusk. De Europese staats- en regeringsleiders verwachten nieuwe voorstellen. Ze kreeg een deadline opgelegd tot midden oktober.

'Laat het duidelijk zijn voor de Europese Unie. Ik zal het resultaat van het referendum niet doen kantelen, noch het land opsplitsen,' was May vrijdag duidelijk. Met de uitspraak verwees ze enerzijds naar de uitkomst van het Brexit-referendum zelf: tegen de uitkomst ervan ingaan of de legitimiteit van de volksbevraging in twijfel trekken, 'bedreigt het publieke vertrouwen in onze democratie'.

Anderzijds bleef ze op haar standpunt over Noord-Ierland. May wil geen 'harde' grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek en er mag zeker ook geen barrière komen tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld in een scenario waarbij Noord-Ierland in de douane-unie zou blijven.

De onderhandelingen zitten in een 'impasse', klonk het nog. Ze herhaalde ook dat 'geen akkoord beter is dan een slecht akkoord'.

De voorstellen die Europa zelf doet, zijn voor May dan weer onbespreekbaar. De twee opties die Europa aanbiedt - het Verenigd Koninkrijk dat deel blijft van de Europese Economische Ruimte en de douane-unie, of een basisvrijhandelsakkoord - 'zijn niet aanvaardbaar'. De eerste optie 'zou een aanfluiting zijn van het referendum' en het tweede brengt grenscontroles tussen Noord-Ierland en Ierland met zich mee. Volgens May zou geen enkele Britse premier zo'n controles ooit aanvaarden.