Nu de Amerikaanse president Donald Trump een afzettingsprocedure boven het hoofd hangt, zendt Canvas een vierdelige documentaire uit over de mislukte poging tot impeachment van diens voorganger Bill Clinton. Twintig jaar na dato heeft The Clinton Affair - indertijd steevast het Lewinsky-schandaal genoemd - een heel andere bijklank gekregen.

Op 17 januari 1998 publiceerde de rechtse roddelsite Drudge Report een bericht over de relatie tussen president Bill Clinton en diens jonge stagiaire Monica Lewinsky. De traditionele media hadden in die jaren nog de gewoonte om presidentiële liefdesaffaires buiten het publieke domein te houden, maar op 21 januari stapte The Washington Post mee in het bad. De krant berichtte dat speciale aanklager Kenneth Starr, die de rol van de Clintons in de dubieuze Whitewater-vastgoedzaak onderzocht, vermoedens had dat de president de Lewinsky-affaire onder de stolp had proberen te houden door druk uit te oefenen op getuigen.

...