Thaise oppositie vormt alliantie en claimt meerderheid in Lagerhuis

De grootste Thaise oppositiepartij Pheu Thai heeft met zes andere partijen een 'democratisch front' gevormd, na de omstreden parlementsverkiezingen van afgelopen weekend. De alliantie zegt een meerderheid in het Lagerhuis te hebben, en dus aan zet te zijn om een regering te vormen.

'De partijen die aan de kant van de democratie staan, zijn degenen die de meeste tekenen van vertrouwen van het volk hebben ontvangen', zei Sudarat Keyuraphan, kandidaat-premier voor Pheu Thai, tijdens een gezamenlijke persconferentie in Bangkok.

'We zijn klaar om met de politieke partijen te werken die hier vandaag aanwezig zijn om te voorkomen dat de junta aan de macht blijft', vulde de jonge miljardair Thanathorn Juangroongruangkit aan. Hij is de oprichter van de partij Future Forward, en de verrassing van deze verkiezingen.

Het 'democratisch front' zal waarschijnlijk niet in staat zijn om een premier aan te duiden. De regeringsleider wordt in Thailand verkozen door de 500 parlementsleden in het Lagerhuis en de 250 senatoren in de Senaat. Die laatsten zijn allemaal aangeduid door de militaire junta die in 2014 een verkozen Pheu Thai-regering van de macht verdreef, en zullen niet geneigd zijn om een kandidaat van de oppositie te steunen.

Zetels

Pheu Thai heeft momenteel met 137 verkozenen de meeste zetels in het Lagerhuis behaald. Voorlopig komt de partij samen met de zes andere partijen aan 255 zetels, maar om een parlementaire meerderheid te behalen hebben ze 376 zetels nodig. De projuntapartij Palang Pracharat won er slechts 97, maar heeft slechts 126 zetels nodig in het Lagerhuis, omdat ze zich verzekerd weet van de stemmen in de Senaat.

Van 150 zetels is het nog niet geweten naar welke partij ze zullen gaan, de definitieve resultaten worden ten laatste 9 mei verwacht.