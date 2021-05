In de Amerikaanse staat Texas heeft de conservatieve gouverneur Greg Abbott een wet ondertekend die abortussen na zes weken zwangerschap verbiedt. De nieuwe regels zouden vanaf september van kracht gaan.

'De wet garandeert dat elk ongeboren kind met een kloppend hart zal worden gered van de verwoestingen van abortus', zei Abbott terwijl hij de tekst ondertekende. Veel vrouwen weten na zes weken echter nog niet dat ze zwanger zijn. De wet voorziet wel in uitzonderingen voor medische noodgevallen, maar niet voor bijvoorbeeld zwangerschappen na incest of verkrachtingen.

Daarnaast bepaalt de wet dat eender welke burger eender wie - van artsen tot instellingen - kan aanklagen die een vrouw hebben geholpen om een abortus te ondergaan.

Een tiental Amerikaanse staten, waaronder Louisiana en Georgia, ging Texas al voor bij het verbieden van abortus zodra de hartslag van de foetus waarneembaar is, rond de zesde week van de zwangerschap. Al die wetten werden vernietigd omdat ze in strijd zijn met het precedent dat het Hooggerechtshof in 1973 stelde in de zaak Roe tegen Wade. Dat bevestigde het recht op abortus zolang de foetus niet levensvatbaar is, tot 22 à 24 weken zwangerschap.

Het Hooggerechtshof, dat onder de Republikeinse president Donald Trump conservatiever is geworden, liet maandag echter weten dat het de 'levensvatbaarheidsnorm' mogelijk opnieuw zou bekijken bij de toetsing van een wet in de staat Mississippi, die abortussen na 15 weken verbiedt.

