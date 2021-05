De terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan vordert goed, heeft de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin donderdag gezegd.

'Zoals u weet heeft onze president ons opgedragen om onze strijdkrachten tegen begin september terug te halen', zei defensieminister Austin voor het Congres. 'Ik kan jullie vandaag meedelen dat de terugtrekking volgens plan verloopt, en in feite zelfs iets sneller dan gepland.'

De Amerikaanse president Joe Biden had midden april aangekondigd dat de Amerikaanse troepen ten laatste tegen 11 september teruggehaald zouden worden. Daarmee eindigt ook de NAVO-missie in Afghanistan.

'We hebben de opdracht vervuld waarvoor onze troepen naar Afghanistan gezonden werden', aldus Austin. De regering van Biden stelde dat het doel van de operatie was om het gevaar dat van terreurbeweging al-Qaeda in Afghanistan uitging te beëindigen.

Op 11 september is het precies twintig jaar geleden dat de aanslagen in New York en Washington plaatsvonden, die aan al-Qaeda toegeschreven werden en die resulteerden in de inzet van troepen in Afghanistan.

