Terug naar het Congolese Bukavu: hoe het kindmoeder Daniella verging

Begin mei berichtte Knack over de grootschalige verkrachtingen in Congo. Een van de slachtoffers was Daniella, een doofstom meisje van amper 12 jaar dat door een van haar verkrachters bezwangerd werd. Net voor de zomer is ze bevallen in het Panzi-hospitaal in de Oost-Congolese stad Bukavu. Het kind was er binnengekomen met een gezwollen, zere buik. Heel moeizaam, met tekeningen en gebarentaal, had Daniella aan de medische staf haar verhaal gedaan. Tot hun afgrijzen gaf ze ook te verstaan dat ze haar baby zou vermoorden als het een jonget...