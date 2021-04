Het voorbije decennium is de groei van de Amerikaanse bevolking beduidend vertraagd. Dat blijkt maandag uit de resultaten van de nieuwe volkstelling die het US Census Bureau heeft gepubliceerd.

De VS telden op 1 april 2020 331,5 miljoen inwoners. Dat zijn er wel 7,4 procent meer dan in 2010, maar in het voorgaande decennium nam de Amerikaanse bevolking nog met 9,7 procent toe. Het gaat bovendien om de op één na zwakste bevolkingsaangroei sinds de VS in 1790 systematische volkstellingen begonnen te houden. Enkel tussen 1930 en 1940, tijdens de Great Depression, was de aangroei met 7,3 procent nog zwakker dan tijdens het voorbije decennium.

In het begin van het voorbije decennium kampten de VS nog volop met de naweeën van de financiële crisis. Het geboortecijfer daalde en vele Mexicanen besloten naar hun land terug te keren. In 2017 trad president Donald Trump dan weer aan. Hij zette een rem op de legale immigratie en deed alles om illegale immigratie te bestrijden.

Volksvertegenwoordigers

De bevolkingsaangroei zette zich het voorbije decennium vooral door in het zuiden en westen van de VS. De staat Utah had op het einde van het voorbije decennium zelfs 18,4 procent meer bewoners dan in 2010. De bevolking in de staat West Virginia in het oosten kromp dan weer met 3,2 procent, de scherpste daling. Die staat kampt behalve met een belabberde economie ook met een groot aantal overlijdens door opioïdenoverdosissen.

De volkstelling bepaalt het aantal zetels in het Huis van Afgevaardigden waar elke staat recht op heeft. Dertien staten mogen binnenkort meer vertegenwoordigers naar Washington sturen. Californië blijft qua bevolkingsaantal de grootste staat, maar moet wel één van de 53 zetels prijsgeven. Texas, dat momenteel 36 zetels heeft, krijgt er dan weer twee bij.

New York verliest een zetel en Florida wint er een.

De Senaatszetels zijn niet aan bevolking gebonden, wel integendeel. De volkrijkste staat, Californië, bezet net zoals de allerkleinste staat in de Senaat twee zitjes.

De VS telden op 1 april 2020 331,5 miljoen inwoners. Dat zijn er wel 7,4 procent meer dan in 2010, maar in het voorgaande decennium nam de Amerikaanse bevolking nog met 9,7 procent toe. Het gaat bovendien om de op één na zwakste bevolkingsaangroei sinds de VS in 1790 systematische volkstellingen begonnen te houden. Enkel tussen 1930 en 1940, tijdens de Great Depression, was de aangroei met 7,3 procent nog zwakker dan tijdens het voorbije decennium. In het begin van het voorbije decennium kampten de VS nog volop met de naweeën van de financiële crisis. Het geboortecijfer daalde en vele Mexicanen besloten naar hun land terug te keren. In 2017 trad president Donald Trump dan weer aan. Hij zette een rem op de legale immigratie en deed alles om illegale immigratie te bestrijden.De bevolkingsaangroei zette zich het voorbije decennium vooral door in het zuiden en westen van de VS. De staat Utah had op het einde van het voorbije decennium zelfs 18,4 procent meer bewoners dan in 2010. De bevolking in de staat West Virginia in het oosten kromp dan weer met 3,2 procent, de scherpste daling. Die staat kampt behalve met een belabberde economie ook met een groot aantal overlijdens door opioïdenoverdosissen. De volkstelling bepaalt het aantal zetels in het Huis van Afgevaardigden waar elke staat recht op heeft. Dertien staten mogen binnenkort meer vertegenwoordigers naar Washington sturen. Californië blijft qua bevolkingsaantal de grootste staat, maar moet wel één van de 53 zetels prijsgeven. Texas, dat momenteel 36 zetels heeft, krijgt er dan weer twee bij.New York verliest een zetel en Florida wint er een.De Senaatszetels zijn niet aan bevolking gebonden, wel integendeel. De volkrijkste staat, Californië, bezet net zoals de allerkleinste staat in de Senaat twee zitjes.