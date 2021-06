Chinese burgers hebben steeds grote vraag naar melk. Het land smeedt grote plannen om hun dorst te lessen, maar moet daarvoor eerst op zoek naar extra koeien.

In China neemt de vraag naar melk al een tijdje geleidelijk aan toe. Nu verschillende artsen de gezondheidsvoordelen van het product steeds meer in de verf zetten, stijgt de interesse verder, zeker te midden van een pandemie. Zuivelbedrijven van over het hele land startten als een wervelwind met de bouw van nieuwe boerderijen. Dat bericht persagentschap Reuters.

Grote producent met grote uitdaging

Het zal niet zo eenvoudig zijn om die dorst te lessen. De Chinezen staan namelijk voor een grote uitdaging: de zoektocht naar miljoenen koeien voor zowel nieuwe als uitgebreide boerderijen.

China is op dit moment de derde grootste melkproducent ter wereld. Vorig jaar produceerde het land zo'n 34 miljoen ton melk. Daartegenover staat wel dat het slechts aan 70 procent van de nationale vraag kon voldoen, zo schrijft Reuters. De melkproductie is er duur, onder meer door hoge voederkosten en een tekort aan water en land.

Nieuwe projecten op til

China wil echter niet bij de pakken blijven zitten. Het consultancybedrijf

Beijing Orient Dairy meldt dat het land het afgelopen jaar zo'n 200 nieuwe melkveehouderijprojecten op poten zette, onder meer met behulp van regeringssubsidies.

Hun analyse toont aan dat 60 procent van de projecten meer dan 10.000 nieuwe koeien ambieert. In totaal zou het de komende jaren om zo'n 2,5 miljoen extra dieren gaan, wat zowat de helft is van China's huidig melkveebestand.

Relatief weinig melkconsumptie

Met een jaarlijkse omzet van 62 miljard lijkt de Chinese zuivelmarkt rijp voor verdere ontwikkeling. Uit cijfers van marktonderzoeksbureau Euromonitor International blijkt nochtans dat Chinese burgers jaarlijks slechts 6,8 liter melk drinken. De regering zet in op de promotie van melk, deels om de nationale rurale zuivelindustrie te ondersteunen. Die inzet werd beloond en zorgde voor een stijgende consumptie.

Volgens Goa Lina, de CEO van China Modern Dairy Holdings, is dat cijfer nog steeds erg laag en is er dus veel potentieel. 'Chinezen, en dan vooral kinderen, eten steeds meer kaas, waardoor de vraag verder zal stijgen. Voor een kilo kaas is er immers 10 liter melk nodig', zo vertelt ze aan Reuters.

Cijfers van Nielsen data tonen aan dat vooral de vraag naar verse melk toeneemt. Om aan die vraag te voldoen, moeten grote melkbedrijven meer bronnen van rauwe melk oprichten die dichter bij de rijkere bevolkingscentra liggen, zo zeggen analisten.

Modern Dairy is een van de vele bedrijven die grote plannen koestert. Het wil de komende vijf jaar zijn veebestand tot zo'n half miljoen opdrijven door kleine boerderijbedrijven op te kopen en nieuwe boerderijen op te richten.

Het in Shanghai gevestigde Bright Dairy and Food Company wil dan weer meer boerderijen bouwen om 31.000 koeien toe te voegen aan het huidige bestand van 66.000.

Noodzakelijke import

Beijing Orient Dairy meldt dat er nieuwe boerderijen onder constructie zijn die in totaal 1,35 miljoen nieuwe koeien nodig hebben. De binnenlandse veestapel zou de komende twee jaar ongeveer 500.000 nieuwe vaarzen opleveren. Als de importsnelheid met dezelfde snelheid vordert als vorig jaar, kunnen er bovendien 400.000 vaarzen geïmporteerd worden. Toen kwamen er ongeveer 200.000 over, hoofdzakelijk vanuit Australië en Nieuw-Zeeland.

De invoer van nieuwe vaarzen is de snelste manier om een nieuwe boerderij van vee te voorzien. Dezelfde hoeveelheid vee in eigen land fokken, zou China een jaar kosten. Bovendien stoelt de voorkeur voor geïmporteerd vee ook op veiligheidsoverwegingen. Vaarzen uit andere landen zijn immers vrij van de vele ziektes die circuleren onder het inheemse vee.

Op zoek naar exporteurs

Chili en Uruguay zijn twee andere landen die kleine hoeveelheden vee exporteren richting het Middenrijk. Die rassen produceren echter minder melk en zijn bovendien lang onderweg, wat hen minder interessante opties maakt.

Dou Ming, chef economie van Beijing Orient Dairy, ziet graten in een handelsrelatie met Brazilië, de Verenigde Staten en een aantal Europese landen. Volgens hem volstaan 2 extra exporteurs. China en Amerika zouden ondertussen mogelijk al aan de onderhandelingstafel hebben gezeten, maar zowel China als Amerika willen daar volgens Reuters voorlopig niets over lossen.

In China neemt de vraag naar melk al een tijdje geleidelijk aan toe. Nu verschillende artsen de gezondheidsvoordelen van het product steeds meer in de verf zetten, stijgt de interesse verder, zeker te midden van een pandemie. Zuivelbedrijven van over het hele land startten als een wervelwind met de bouw van nieuwe boerderijen. Dat bericht persagentschap Reuters. Het zal niet zo eenvoudig zijn om die dorst te lessen. De Chinezen staan namelijk voor een grote uitdaging: de zoektocht naar miljoenen koeien voor zowel nieuwe als uitgebreide boerderijen. China is op dit moment de derde grootste melkproducent ter wereld. Vorig jaar produceerde het land zo'n 34 miljoen ton melk. Daartegenover staat wel dat het slechts aan 70 procent van de nationale vraag kon voldoen, zo schrijft Reuters. De melkproductie is er duur, onder meer door hoge voederkosten en een tekort aan water en land. China wil echter niet bij de pakken blijven zitten. Het consultancybedrijf Beijing Orient Dairy meldt dat het land het afgelopen jaar zo'n 200 nieuwe melkveehouderijprojecten op poten zette, onder meer met behulp van regeringssubsidies. Hun analyse toont aan dat 60 procent van de projecten meer dan 10.000 nieuwe koeien ambieert. In totaal zou het de komende jaren om zo'n 2,5 miljoen extra dieren gaan, wat zowat de helft is van China's huidig melkveebestand. Met een jaarlijkse omzet van 62 miljard lijkt de Chinese zuivelmarkt rijp voor verdere ontwikkeling. Uit cijfers van marktonderzoeksbureau Euromonitor International blijkt nochtans dat Chinese burgers jaarlijks slechts 6,8 liter melk drinken. De regering zet in op de promotie van melk, deels om de nationale rurale zuivelindustrie te ondersteunen. Die inzet werd beloond en zorgde voor een stijgende consumptie. Volgens Goa Lina, de CEO van China Modern Dairy Holdings, is dat cijfer nog steeds erg laag en is er dus veel potentieel. 'Chinezen, en dan vooral kinderen, eten steeds meer kaas, waardoor de vraag verder zal stijgen. Voor een kilo kaas is er immers 10 liter melk nodig', zo vertelt ze aan Reuters. Cijfers van Nielsen data tonen aan dat vooral de vraag naar verse melk toeneemt. Om aan die vraag te voldoen, moeten grote melkbedrijven meer bronnen van rauwe melk oprichten die dichter bij de rijkere bevolkingscentra liggen, zo zeggen analisten. Modern Dairy is een van de vele bedrijven die grote plannen koestert. Het wil de komende vijf jaar zijn veebestand tot zo'n half miljoen opdrijven door kleine boerderijbedrijven op te kopen en nieuwe boerderijen op te richten. Het in Shanghai gevestigde Bright Dairy and Food Company wil dan weer meer boerderijen bouwen om 31.000 koeien toe te voegen aan het huidige bestand van 66.000. Beijing Orient Dairy meldt dat er nieuwe boerderijen onder constructie zijn die in totaal 1,35 miljoen nieuwe koeien nodig hebben. De binnenlandse veestapel zou de komende twee jaar ongeveer 500.000 nieuwe vaarzen opleveren. Als de importsnelheid met dezelfde snelheid vordert als vorig jaar, kunnen er bovendien 400.000 vaarzen geïmporteerd worden. Toen kwamen er ongeveer 200.000 over, hoofdzakelijk vanuit Australië en Nieuw-Zeeland. De invoer van nieuwe vaarzen is de snelste manier om een nieuwe boerderij van vee te voorzien. Dezelfde hoeveelheid vee in eigen land fokken, zou China een jaar kosten. Bovendien stoelt de voorkeur voor geïmporteerd vee ook op veiligheidsoverwegingen. Vaarzen uit andere landen zijn immers vrij van de vele ziektes die circuleren onder het inheemse vee. Chili en Uruguay zijn twee andere landen die kleine hoeveelheden vee exporteren richting het Middenrijk. Die rassen produceren echter minder melk en zijn bovendien lang onderweg, wat hen minder interessante opties maakt. Dou Ming, chef economie van Beijing Orient Dairy, ziet graten in een handelsrelatie met Brazilië, de Verenigde Staten en een aantal Europese landen. Volgens hem volstaan 2 extra exporteurs. China en Amerika zouden ondertussen mogelijk al aan de onderhandelingstafel hebben gezeten, maar zowel China als Amerika willen daar volgens Reuters voorlopig niets over lossen.