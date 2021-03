De Tanzaniaanse president John Magufuli is aan hartproblemen overleden, zo heeft zijn adjunct Samia Suluhu woensdag bekendgemaakt.

'Het is met veel droefheid dat ik u meedeel dat wij vandaag op 17 maart 2021 om 18.00 uur onze moedige leider zijn verloren, de president van Tanzania, John Pombe Magufuli', zei Suluhu op de televisie. Magufuli is in Emilio Mzena ziekenhuis, een regeringsinstelling in Dar es Salaam, overleden.

Het 61-jarige staatshoofd was sinds 27 februari niet meer in het openbaar verschenen en er waren speculaties dat hij covid-19 had opgelopen. Magufuli heeft lange tijd het bestaan van het coronavirus in het oostelijke Afrikaanse land ontkend.

De 'bulldozer' is in 2015 aan de macht gekomen.

Volgens de grondwet ligt de macht nu tot de volgende verkiezingen in 2025 bij Suluhu. Vorig jaar had zij een omstreden verkiezing voor de vicepresident gewonnen.

'Het is met veel droefheid dat ik u meedeel dat wij vandaag op 17 maart 2021 om 18.00 uur onze moedige leider zijn verloren, de president van Tanzania, John Pombe Magufuli', zei Suluhu op de televisie. Magufuli is in Emilio Mzena ziekenhuis, een regeringsinstelling in Dar es Salaam, overleden. Het 61-jarige staatshoofd was sinds 27 februari niet meer in het openbaar verschenen en er waren speculaties dat hij covid-19 had opgelopen. Magufuli heeft lange tijd het bestaan van het coronavirus in het oostelijke Afrikaanse land ontkend. De 'bulldozer' is in 2015 aan de macht gekomen. Volgens de grondwet ligt de macht nu tot de volgende verkiezingen in 2025 bij Suluhu. Vorig jaar had zij een omstreden verkiezing voor de vicepresident gewonnen.