De bemanning van de twee tankschepen die werden getroffen door explosies in de Golf van Oman, is in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit, is nog onduidelijk. Het incident doet alvast de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran wel verder oplopen. De VN-Veiligheidsraad belegt een spoedzitting achter gesloten deuren.

De aanvallen vond allebei plaats nabij de Straat van Hormuz in het gebied tussen Iran, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten, een van de drukste olieroutes ter wereld. De olieprijzen gingen meteen naar omhoog.

Ongedeerd

Een van de twee schepen, het Japanse Kokuka Courageous, vervoerde voor het in Singapore gevestigde scheepvaartbedrijf Bernhard Schulte Shipmanagement een lading methanol van Saudi-Arabië naar Singapore. Die lading methanol is intact, het vrachtschip dreigt niet te zinken, zei een Londense woordvoerder van het bedrijf. De 21 bemanningsleden bleven ongedeerd. Wel moet de schade bekeken en hersteld worden.

De andere tanker is de Front Altair, een Noors schip gecharterd door het Taiwanese staatsbedrijf CPC Corp, met 75.000 ton nafta aan boord. Aan boord bevonden zich op het moment van de explosie 23 bemanningsleden, die eveneens ongedeerd bleven.

Discussie

Over wie de bemanning nu precies redde, bestaat nog discussie. Volgens de krant The Guardian meldde de Iraanse staatstelevisie dat alle 44 bemanningsleden werden geëvacueerd naar een Iraanse haven.

De Verenigde Staten spreken dat tegen. Ook volgens Bernard Schulte Shipmanagement werd de bemanning van de Kokuka Courageous door een schip van de Amerikaanse marine opgenomen en staan de 21 bemanningsleden niet onder de hoede van de Iraanse autoriteiten.

De Russische ambassade in de Iraanse hoofdstad Teheran deelde mee dat de elf Russische bemanningsleden van de Front Altair gered werden en dat de tien mannen en één vrouw spoedig vanuit Iran naar Rusland zouden terugkeren.

Spanningen

Onduidelijk is ook nog altijd wat er precies gebeurd is en wat de explosies heeft veroorzaakt. Sommige bronnen gewagen van torpedo's, andere van zeemijnen.

Een ding is wel zeker: het incident komt er op een moment van verhoogde spanningen in de regio - de Verenigde Staten stuurden vorige maand nog een vliegdekschip en een bommenwerper naar het Midden-Oosten vanwege 'dreiging' van aanvallen door Iran.

Iran ontkent elke betrokkenheid bij de explosies, die ook nog door niemand werden opgeëist.

De Amerikaanse regering 'evalueert de toestand', zo heeft het Witte Huis meegedeeld. 'President Trump werd gebrieft over de aanval op twee schepen in de Golf van Oman. De Amerikaanse regering biedt hulp en blijft de toestand inschatten,' zei woordvoerster Sarah Sanders in een korte mededeling.

Rusland waarschuwt er intussen tegen Iran verantwoordelijk te stellen voor de explosies op de olietanker in de Golf van Oman. 'We zien de jongste tijd een toenemende campagne van politiek-psychologische en militaire druk op Iran', zei viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov volgens het persbureau Interfax. Moskou waarschuwde ervoor geen voorbarige conclusies te trekken en de spanningen in de regio niet verder op te drijven.

Veiligheidsraad

Op verzoek van de Verenigde Staten zal de VN-Veiligheidsraad donderdag een spoedzitting achter gesloten deuren houden, zo hebben diplomaten laten weten.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres luidde donderdag de alarmklok over een mogelijke 'grote confrontatie' in de Golfregio. 'Met diepe bezorgdheid neem ik kennis van het veiligheidsincident van vanmorgen in de Straat van Hormuz. Ik veroordeel ten zeerste elke aanval op civiele schepen', aldus Guterres in New York.

'Feiten moeten worden vastgesteld en verantwoordelijkheden opgehelderd. En als er iets is dat de wereld zich niet kan veroorloven, is het een grote confrontatie in de Golfregio.'