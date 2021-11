De taliban hebben de Europese Unie om hulp gevraagd om de Afghaanse luchthavens draaiende te houden zodat zij die willen vertrekken dat kunnen doen.

Dat gebeurde tijdens de besprekingen in Doha, meldt de EU.

'De Afghaanse delegatie bevestigde dat ze een veilige doorgang wil garanderen en vergemakkelijken voor buitenlanders en Afghanen die het land willen verlaten', klinkt het in een verklaring van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO). Daarom is het cruciaal dat de Afghaanse luchthavens open blijven, aldus de verklaring. De taliban beloofden daarnaast ook hun belofte na te komen om amnestie te verlenen aan Afghanen die tegen hen gewerkt hebben, staat nog te lezen in het document.

Mensenrechten

Verder werd de humanitaire situatie in het land besproken. Die verslechtert nu de winter nadert. De EU beloofde humanitaire bijstand te blijven verlenen. De EU drong er bij de taliban op aan een 'inclusieve regering' te vormen, democratie aan te moedigen en meisjes gelijke toegang tot onderwijs te garanderen. Daarnaast stelde de unie voor dat, als de taliban voldoen aan de voorwaarden van de EU, ze extra middelen kan toekennen, maar enkel als dat 'rechtstreeks ten goede zou komen aan het Afghaanse volk'. De taliban herhaalden dat zij de mensenrechten 'in overeenstemming met de islamitische beginselen' zouden respecteren. De EU verklaarde dat het niet betekent dat ze de interimregering van de taliban erkent omdat ze nu in gesprek zijn.

Deze week hervatten de VS de gesprekken met de taliban in Qatar.

