De Taiwanese president Tsai Ing-wen, vice-president Lai Ching-te en premier Su Tseng-chang doneren hun maandelijks inkomen aan humanitaire hulp voor Oekraïense vluchtelingen. De houding contrasteert sterk met China dat sterk neutraal blijft.

Tsai is ook voorzitter van de Democratische Progressieve Partij (DPP) Ze deed de aankondiging tijdens haar toespraak voor de vergadering van het Centraal Uitvoerend Comité van de partij.

De aankondiging kwam op dezelfde dag dat de Amerikaanse oud-stafchef Michael Mullen het eiland bezocht en verdere Amerikaanse steun verzekerde tegen 'enige eenzijdige veranderingen aan de status quo.'

Ze zei dat ze de donatie zouden doen nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken een rekening had aangekondigd voor hulp aan Oekraïne. 'De wereld heeft Oekraïners zien opstaan ??en vechten om hun eigen land te beschermen en om democratie en vrijheid te verdedigen', zei Tsai. 'Dankzij de eenheid van de Oekraïners hebben alle democratische partners in de wereld nauwer samengewerkt.'

'Kort nadat Tsai haar toespraak had gehouden, maakte het ministerie van buitenlandse zaken bekend dat het een hulprekening voor Oekraïne had opgezet waarop burgers vanaf woensdag kunnen doneren, bericht Taiwan News.

Het ministerie zei het de Taiwanse Vertegenwoordiging in Polen heeft gedelegeerd om contact op te nemen met de Poolse regering en een niet-gouvernementele organisatie van haar keuze om de donaties zo snel mogelijk te bezorgen en Oekraïense vluchtelingen te helpen.

