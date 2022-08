Taiwan start met militaire manoeuvres om reactie bij Chinese aanval te simuleren￼

Het Taiwanese leger is dinsdag gestart met militaire oefeningen, waarbij onder andere met scherp wordt geschoten, om de verdediging van de eilandstaat te simuleren in geval van een Chinese invasie. Dat heeft een journalist van het Franse persagentschap AFP vastgesteld. De oefeningen komen er op een moment dat ook Peking in de buurt grote militaire manoeuvres houdt.

Legerwoordvoerder Lou Woei-jye bevestigde dat de oefeningen in de zuidelijke provincie Pingtung kort na 00.40 uur GMT (02.40 uur Belgische tijd) begonnen. De simulatie duurt twee uur, voegde hij er nog aan toe. De Taiwanese autoriteiten hadden de manoeuvres van dinsdag en donderdag aangekondigd. Lou zei dat de oefeningen reeds gepland waren en dat ze geen antwoord zijn op de aan de gang zijnde Chinese oefeningen.