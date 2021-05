De Syrische president Bashar al-Assad heeft woensdag toen hij ging stemmen verklaard dat de westerse kritiek op de presidentsverkiezing 'niks waard is'. De Verenigde Staten en verschillende Europese landen vrezen dat de stemming 'niet vrij en niet eerlijk zal zijn'.

'Ik denk dat mijn populariteit die we de afgelopen weken gezien hebben, een duidelijke antwoord is dat hen zegt: 'Jullie mening is niks waard, jullie waarde is tien keer nul'', zei president Assad over de westerse landen.

Assad deed deze uitspraken nadat hij samen met zijn echtgenote Asma was gaan stemmen in Duma. De keuze voor deze plaats is symbolisch aangezien dit voormalig rebellenbolwerk in het zuidwesten van het land in april 2018 werd heroverd door het leger van Assad.

De Verenigde Staten en meerdere Europese landen hebben de verkiezingen op voorhand al veroordeeld omdat ze volgens hen 'niet vrij en niet eerlijk zullen zijn'. 'Wij sporen de internationale gemeenschap aan om deze poging van het regime van Assad om zijn legitimiteit terug te krijgen zonder te stoppen met het schenden van de mensenrechten ondubbelzinnig te verwerpen', schrijven de ministers van Buitenlandse Zaken van de VS, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië in een gezamenlijk bericht.

'Koloniale geschiedenis'

Assad hekelde woensdag in het stembureau de 'westerse landen die allemaal een koloniale geschiedenis hebben'. 'De verklaringen die wij de laatste tijd horen die commentaar geven op verkiezingen, deze beoordelen en bepalen of ze legitiem of illegitiem zijn, kunnen wij als staat niet aanvaarden', verklaarde Assad.

Assad volgde in 2000 zijn vader Hafiz al-Assad op als president van Syrië. Hafiz was tot aan zijn dood bijna 30 jaar aan de macht geweest in Syrië.

