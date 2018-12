'Syrisch leger is niet in Manbij'

Luitenant-kolonel Earl Brown, de woordvoerder van Centcom (Central command), sprak van 'onjuiste informatie over veranderingen in de militaire troepen in de stad Manbij'. De anti-jihadistische coalitie onder leiding van de Verenigde Staten 'stelde geen elementen vast' die deze informatie staafden.

Manbij is een strategisch stad bij de grens met Turkije, waar sinds 2016 Koerdische troepen opgesteld zijn. Ook Franse en Amerikaanse speciale troepen zijn er gelegerd, maar president Donald Trump kondigde vorige week aan dat de Amerikanen zouden vertrekken. 'We zullen onze partners van de coalitie blijven steunen, terwijl we de troepen uit vrije wil en gecontroleerd terugtrekken en alle mogelijke maatregelen nemen om de veiligheid van onze soldaten en die van onze partners op het terrein te garanderen', zei de woordvoerder van Centcom.

De Koerdische troepen die tegen jihadisten vechten, worden door de Amerikaanse terugtrekking gedwongen andere bondgenoten te zoeken om een mogelijke aanval door Turkije te vermijden. Ankara beschouwt de Koerdische strijders als 'terroristen'.