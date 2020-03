Syrië sluit deel luchtruim na neerhalen twee gevechtsvliegtuigen

Twee gevechtsvliegtuigen van het Syrische leger zijn zondag neergehaald door de Turkse strijdkrachten in de regio van Idlib, in het noordwesten van Syrië. De piloten zouden zich in veiligheid hebben kunnen brengen met hun parachute. Na het incident heeft Syrië een deel van het luchtruim gesloten.

De twee neergehaalde gevechtsvliegtuigen zouden van het type Su-24 zijn, hier te zien op een voorbeeldfoto.