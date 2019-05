Strengste abortuswet van Verenigde Staten goedgekeurd in Alabama

In de Amerikaanse zuidelijke staat Alabama heeft de Senaat dinsdag de strengste abortuswet van de Verenigde Staten goedgekeurd. Die voorziet in zware gevangenisstraffen voor artsen die hem uitvoeren, en staat geen uitzondering toe voor vrouwen die zwanger werden na een verkrachting of incest.

Anti-abortusactivisten in Alabama op 14 mei 2019.

De artsen die een abortus uitvoeren riskeren 10 tot 99 jaar cel, behalve wanneer het leven van de moeder in gevaar is of de foetus een dodelijke afwijking heeft. Vrouwen die een abortus krijgen zijn niet strafrechtelijk aansprakelijk. Het voorstel om uitzonderingen toe te staan voor vrouwen en meisjes die zwanger werden door verkrachting en incest kwam van de Democraten, maar haalde het niet. Het wetsontwerp werd begin mei al goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden van Alabama. Dinsdagavond werd het bijna volledige verbod op abortus ook makkelijk goedgekeurd in de Senaat van Alabama, met 25 stemmen voor en 6 tegen. De wet gaat nu naar de Republikeinse gouverneur Kay Ivey, die nog niet zei of ze de wet zou ondertekenen maar wel bekend staat als een felle tegenstander van abortus. Zes maanden na haar ondertekening zou de wet van kracht gaan. De American Civil Liberties Union (ACLU) heeft aangekondigd naar de rechtbank te zullen stappen om de toepassing van de wet tegen te houden. Lees ook: VS: het 'oogsten van foetussen' trekt abortusdiscussie opnieuw op gang