'Trumps team van advocaten brengt het land in verlegenheid'. 'We zijn een bananenrepubliek'. 'Stop met golfen en geef je verlies toe'. Het is nog geen vloedgolf, maar enkele prominente Republikeinen bekritiseren openlijk de pogingen van de president om via rechtbanken de kiesuitslag te veranderen.

Zaterdag was het twee weken geleden dat ongeveer alle media in de VS Joe Biden als winnaar van de presidentsverkiezingen hebben uitgeroepen. De tellingen, in sommige gevallen hertellingen, hebben niets aan die prognoses veranderd. Biden zal volgens de voorspelde resultaten 306 zitjes halen in het kiescollege, daar waar 270 een meerderheid oplevert, en dus het presidentschap. Uittredend president Donald Trump heeft er, volgens de voorspelling, 232. In 2016 haalde Trump 306 zetels tegen Hillary Clinton 232. Destijds noemde Trump zijn overwinning 'overweldigend', hoewel de voorsprong qua stemmen in bepaalde staten beduidend kleiner was, dan de voorsprong die Biden nu behaalde. Dat alles doet er volgens de president en zijn medestanders niet toe, want er is op grote schaal fraude gepleegd. De verkiezingen zijn 'gestolen'. Rechtszaak na rechtszaak toont dat specifieke beschuldigingen op niets of op niet veel berusten. Zaterdag weigerde in Pennsylvania rechter Matthew Brann - aangesteld door president Obama, maar een levenslange conservatieve Republikein- om de bijna 7 miljoen stemmen in de staat ongeldig te verklaren. De Trumpadvocaten hadden geargumenteerd dat de Democratische minister van Binnenlandse Zaken van de staat, Kathy Boockvar, kiesverantwoordelijken had aangeraden kiezers te contacteren die administratieve fouten hadden gemaakt in hun ingestuurde stembrief en hen de kans te geven de fout recht te zetten. Kieskringen waar de Democraten de meerderheid vormen, hadden die richtlijn toegepast, maar Republikeinse kiesdistricten weinig tot niet, aldus de advocaten van de president. Dat zou de resultaten van de poststemmen, en dus van alle stemmen hebben vertekend. Van wie mij vraagt om 'bijna 7 miljoen mensen hun stem af te nemen', aldus de rechter, 'verwacht ik dat ze gewapend zijn met beklijvende wettelijke argumenten en met feitelijk bewijs van woekerende corruptie'. Niets daarvan. Rechter Brann zag ook geen reden om van rechtsongelijkheid te spreken, als de ene wel de richtlijn van de minister uitvoerde, en de andere niet. Hij stuurde de advocaten van de president wandelen, en diende hen daarmee, in de telling van de New York Times, een dertigste juridische nederlaag toe sinds ze betwistingen van kiesresultaten argumenteren. De president overweegt nu om deze zaak voor het Hooggerechtshof te brengen.Of het met deze nederlaag te maken heeft, is niet duidelijk, maar tijdens de vele politieke praatprogramma's waren zondag enkele Republikeinen te zien die duidelijk hun buik vol hebben van de juridische betwistingen. De meest prominente was Chris Christie, de gewezen gouverneur van New Jersey, die eind september Trump nog hielp met zijn debatvoorbereiding. Hij hield een besmetting met covid-19 aan de episode over, wat voor de zwaarlijvige Christie leidde tot hospitalisatie en moeizaam herstel. In het ABC-programma 'This Week' zei hij dat het tijd is dat er een einde komt aan de juridische betwistingen van verkiezingsuitslagen. 'Het gedrag van het advocatenteam van de president heeft het land in verlegenheid gebracht'. In de buitenwereld, aldus Christie, spreekt het team over kiesfraude, 'maar dat doen ze niet in de rechtbank. Daar gebruiken ze de term fraude niet.' 'Ik ben een aanhanger van de president. Ik heb twee keer op hem gestemd, maar verkiezingen hebben gevolgen, en we kunnen niet blijven doen alsof iets gebeurd is wat niet gebeurd is.''Je moet bewijs tonen. Als er geen bewijs getoond wordt, moet dat betekenen dat het bewijs niet bestaat.'Christie voegde een metafoor toe: 'We moeten de achteruitkijkspiegel afrukken', de nieuwe ploeg accepteren en tijdens de overgang helpen. 'Het land moet op de eerste plaats komen, niet de partij'.Op CNN kwam de Republikeinse gouverneur van Maryland aan het woord, Larry Hogan. Hij concentreerde zich op een ander aspect van de campagne van de president, die eind vorige week Republikeinse verantwoordelijken uit de staat Michigan bij zich had geroepen - naar werd vermoed om druk op hen uit te oefenen om het resultaat in die staat niet te bekrachtigen. Hogan, al langer kritisch voor de president, noemde die pogingen 'compleet uitzinnig'. We waren ooit een toonaangevende democratie, aldus Hogan, 'en nu zijn we een bananenrepubliek'. Even later deed hij er via twitter nog een schep bovenop. 'Stop met golfen en geef je verlies toe', maande hij de president aan. Trump verlaat het Witte Huis dezer dagen vrijwel alleen om te golfen. Volgens het magazine Forbes was de president zaterdag voor de 298ste keer tijdens ambtstermijn op een golfterrein te vinden.Lisa Murkowski, senator uit Alaska, nam via een mededeling afstand van de president: 'Een campagne om druk uit te oefenen op verkozenen in staten zodat ze de uitslag van de verkiezingen zouden beïnvloeden, is niet alleen onuitgegeven, maar niet te rijmen met het democratisch proces. Het is tijd dat we een formeel transitieproces in gang zetten'. Eerder namen enkele partijgenoten in meer of mindere mate afstand van de president, daarbij senator Mitt Romney van Utah, Pat Toomey van Pennsylvania, Mike DeWine, de gouverneur van Ohio. Senator Joni Ernst van Iowa noemde de samenzweringstheorieën van het advocatenteam van de president 'aanstootgevend'.Vaak, zoals bij Ernst, ging de kritiek samen met de bewering dat juridische bezwaren moeten uitgezocht worden.De echte partijtoppers - de Republikeinse leiders in Senaat en Huis Mitch McConnell en Kevin McCarthy - wijken nog niet af van de Trumplijn.Waarom blijven de meeste Republikeinen heel voorzichtig?Het antwoord ligt misschien in wat The New York Times dit weekend belichtte: terwijl de gerechtszaken en de druk op plaatselijke mandatarissen alle aandacht krijgt, probeert de president zijn greep op de Republikeinse partij te vergroten. Hij wil het Republican National Committee in handen houden, het partijbestuur, en ondersteunt de herkiezing van voorzitster Ronna McDaniel, die hij in 2017 in het zadel tilde. Dat zou hem controle geven over apparaat en over fondsen (en fondswerving). Het zou hem meer macht geven om getrouwen te ondersteunen en anderen te fnuiken, iets wat hij nu al doet.Zo dreigt hij er nu al mee in 2022 uitdagers te ondersteunen in voorverkiezingen tegen uittredend gouverneur DeWine van Ohio en tegen gouverneur Brian Kemp van Georgia. Die laatste was tot voor kort een van de meest Trumpiaanse gouverneurs van het land. Maar volgens Trump toonde hij zich tijdens de verkiezingen en de tellingen te weinig krachtdadig in zijn steun aan de president. Kemp, die volgens een van de advocaten van de president zelfs betrokken was bij de kiesfraude, heeft intussen de kiesuitslag in zijn staat bekrachtigd. Biden wint er met plusminus 12.000 stemmen voorsprong. Op vraag van de president wordt er wel nog een tweede keer herteld.