Dianne Feinstein vertegenwoordigt al 29 jaar de staat Californië in de Amerikaanse Senaat. Maar uit een recente peiling blijkt dat haar steun onder haar achterban tot 35 procent gedaald is. Is het tijd om op te stappen voor de 87-jarige voormalige burgemeester van San Francisco?

De Democratische senator Dianne Feinstein, met 87 jaar de oudste senator in de Amerikaanse Senaat en met 29 jaar de langstzittende Californische senator, krijgt veel kritiek over zich heen de laatste maanden. Het begon al eind 2020, toen ze tijdens de hoorzittingen voor de benoeming van Hooggerechtshoflid Amy Coney Barrett de Republikeinse commissievoorzitter Lindsay Graham een omhelzing gaf om hem te bedanken voor zijn leiding over de hoorzitting. Ze stemde later tegen de benoeming van Coney Barrett, maar de omhelzing an sich was genoeg om kwaad bloed te zetten bij haar progressieve partijgenoten en volgelingen. Die vonden de hoorzitting van Coney Barrett immers niet legitiem, omdat het daags voor de presidentsverkiezingen gehouden werd.

Slechts 35 procent van de ondervraagden spraken vertrouwen in Feinstein uit. Maar liefst 45 procent vond dat Feinstein geen goed werk leverde (20 procent onthield zich). Feinstein heeft er een lange, politieke carrière op zitten en staat al decennia bekend als feministisch boegbeeld. Ze nam haar start in 1969, toen ze werd verkozen tot de Board of Supervisors (toezichtsraad) van San Francisco County. Zo'n toezichtsraad is het wetgevende orgaan van een county, maar in San Francisco vallen de county en de stadsgrenzen min of meer samen, dus de toezichtsraad is nauw betrokken bij het stadsbestuur. In 1978 was Feinstein voorzitter van die toezichtsraad, toen de burgemeester van San Francisco George Moscone en stadsbestuurder Harvey Milk werden doodgeschoten door een voormalige collega tijdens een vergadering. Feinstein was daarbij aanwezig. Als voorzitter werd ze plaatsvervangend burgemeester, en later dat jaar werd ze herkozen. Tot 1988 bleef ze burgemeester van de stad. Na een succesvolle gooi naar het gouverneurschap van Californië in 1990 werd Feinstein in 1992 bij een speciale verkiezing verkozen tot senator namens de staat. Sindsdien is ze altijd herkozen. Feinstein heeft zich in haar decennialange carrière sterk gemaakt voor talloze onderwerpen, waaronder het beperken van vuurwapenverkoop. Ze zat ook de Senaatscommissie voor die vijf jaar lang onderzoek deed naar martelpraktijken door de inlichtingendienst CIA in de Bush-jaren, waarover in 2014 een rapport van bijna 7000 pagina's verscheen. Ze noemde dat onderzoek haar belangrijkste werk in de Senaat.Maar de laatste jaren stelt zich regelmatig de vraag of Feinstein nog wel voldoende bekwaam is om haar werk als senator te kunnen doen. Volgens anonieme insiders heeft Feinstein steeds vaker problemen met haar kortetermijngeheugen en kan ze briefings van haar personeel niet goed onthouden. Ook in het openbaar lijkt haar geheugen haar soms in de steek te laten. Toen Twitter-CEO Jack Dorsey afgelopen herfst in de Senaat kwam getuigen, stelde ze hem een scherpe vraag over hoe Twitter desinformatie bevecht. Nadat Dorsey de vraag beantwoordde, stelde ze hem precies dezelfde vraag - woord voor woord - nog een keer.Zelf ontkent Feinstein stellig dat haar geheugen achteruit gaat. 'Ik heb niet het gevoel dat mijn cognitieve vaardigheden zijn afgenomen', zei ze eind 2020 tegen de LA Times. 'Vergeet ik wel eens iets? Zeer waarschijnlijk.' Maar Feinstein heeft een competent team om zich heen verzameld dat dingen gedaan krijgt, zegt ze. Bovendien, zegt een anonieme, voormalige medewerker tegen The New Yorker, is Feinstein zelfs als haar geheugen achteruit gaat 'nog altijd slimmer en scherper dan tenminste een derde van de overige senatoren.'De vraag is ook in hoeverre seksisme meespeelt in de beoordeling van Feinsteins werk. Ze is op dit moment dan wel de oudste senator, ze is amper de enige tachtiger. Er zijn er nog acht, allemaal man. En twee van hen, de Republikeinen Charles E. Grassley (87) and Patrick J. Leahy (80) hebben nog niet uitgesloten dat ze in 2022 voor herverkiezing gaan, als hun termijnen aflopen. En eind dit jaar worden zowel Bernie Sanders als Mitch McConnell tachtig. Over geen van die mannen wordt openlijk getwijfeld aan hun mentale vaardigheden, of in ieder geval niet zo zwaar.Tegelijkertijd draait de oproep tot aftreden ook niet alleen om Feinsteins mentale capaciteiten. Als centristische Democraat past ze minder goed in de huidige partij, die steeds meer naar de progressieve linkerkant trekt. En ze is met haar leeftijd en huidskleur ook niet bijzonder representatief voor de staat Californië, dat voor 40 procent uit Latino's bestaat (al is die groep sinds de benoeming van senator Alex Padilla en de genomineerde minister voor Volksgezondheid Xavier Bacerra beter vertegenwoordigd in Washington DC).De kritiek op Feinstein, ook vanuit de eigen partij (volgens de The New Yorker probeert Democratisch Senaatsleider Chuck Schumer Feinstein ertoe te bewegen af te treden), heeft er in ieder geval toe geleid dat ze niet het voorzitterschap van de belangrijke juridische commissie van de Senaat heeft opgenomen - ook al had ze daar als langstzittende commissielid wel recht op.