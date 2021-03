Het begin van het proces tegen Derek Chauvin, de agent die vorig jaar George Floyd doodde tijdens een arrestatie, is meteen uitgesteld. De selectie van de jury zou maandag van start gaan, maar loopt nu ten minste één dag vertraging op.

Het uitstel komt er nadat het hof van beroep vrijdag oordeelde dat rechter Peter Cahill kan beslissen om de klacht van 'third-degree murder' weer op tafel te leggen, waaraan een maximumstraf van 25 jaar hangt. Die aanklacht wordt gebruikt voor beklaagden die een groep mensen in gevaar brachten zonder de intentie om te doden, bijvoorbeeld door willekeurig op een trein te schieten of in een mensenmassa te rijden. Chauvin was oorspronkelijk in verdenking gesteld van 'third-degree murder', maar rechter Cahill besliste om de aanklacht te laten vallen en enkel die van doodslag (second-degree murder) en doodslag door nalatigheid (second-degree manslaughter) te behouden.

Cahill verklaarde volgens persagentschap Associated Press dat hij niet bevoegd is om te beslissen over de herinvoering van de klacht. De openbaar aanklager vroeg om het proces uit te stellen tot het hof van beroep en mogelijk ook het hooggerechtshof van de staat beslist over of Chauvin nu wel of niet terechtstaat voor third-degree murder. De rechter besliste daarop om de juryselectie ten minste met één dag uit te stellen. Het begin van de pleidooien was voorzien voor 29 maart.

Doodslag

Indien hij schuldig wordt bevonden aan doodslag, riskeert de voormalige politieagent tot 40 jaar cel. Centraal in het proces staat de manier waarop Floyd in bedwang werd gehouden, de zogenaamde 'prone restraint'. Het is de eerste keer dat een politieagent die een arrestant in bedwang hield, zich voor zo'n zware aanklachten moet verantwoorden in de VS.

George Floyd stierf vorig jaar nadat Chauvin zijn knie tijdens een arrestatie bijna 9 minuten op zijn hals duwde. De beelden van Floyd die meermaals om adem smeekt en voor zijn leven vecht, brachten wereldwijd, maar zeker in de Verenigde Staten, een golf van protest tegen racisme en politiegeweld op gang. Ook maandag zijn honderden mensen afgezakt naar de rechtbank van Minneapolis. (Belga)

