De defensiechefs van twaalf landen hebben een gezamenlijke verklaring uitgestuurd waarin ze het dodelijke geweld van het leger in Myanmar tegen ongewapende burgers veroordelen.

Zaterdag vielen in het land opnieuw tientallen doden. De speciale gezant van de Verenigde Naties voor de mensenrechten in Myanmar, Tom Andrews, bestempelt de situatie als een 'massamoord' tegen de eigen bevolking.

Het statement is ondertekend door de militaire leiding van Australië, Canada, Duitsland, Griekenland, Italië, Japan, Denemarken, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Oproep

'Als Defensiechefs veroordelen we het gebruik van dodelijk geweld tegen ongewapende mensen door de strijdkrachten van Myanmar en aanverwante veiligheidsdiensten. Een professioneel leger volgt internationale gedragsnormen en is verantwoordelijk voor de bescherming - niet beschadiging - van de bevolking die het dient', klinkt het.

'We roepen het leger van Myanmar op het geweld te staken en te werken aan een herstel van het respect en de geloofwaardigheid bij de bevolking die het door zijn daden heeft verloren.'

Bloedige dag

Terwijl het leger zaterdag de Dag van de Strijdkrachten met militaire defilés en toespraken vierde, vielen er veel doden bij protesten over heel Myanmar. Het nieuwsportaal Myanmar Now had het op basis van de cijfers uit 40 steden over meer dan 90 dodelijke slachtoffers. De krant Irrawaddy sprak dan weer van 59 doden, onder wie drie kinderen van 7, 10 en 13 jaar.

Het leger had gehoopt op een protestvrije feestdag. Vrijdagavond werden burgers op de staatstelevisie nog gewaarschuwd dat ze moesten leren uit de dood van anderen en dat 'je het risico loopt om in je hoofd en rug geschoten te worden'.

Toch kwam het zaterdag opnieuw tot massale protesten in onder meer Rangoon - de grootste stad van Myanmar -, Mandalay en Pegu. Volgens lokale media vuurden militairen en agenten met scherp op ongewapende manifestanten.

Sinds de militaire staatsgreep in Myanmar, waarbij de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi opzij werd geschoven, zijn volgens een telling van de organisatie AAPP, die gevangenen bijstaat, al minstens 328 mensen gedood bij protesten. Daarnaast zouden bijna 3.070 actievoerders zijn opgepakt.

