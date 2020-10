Negen dagen voor de presidentsverkiezingen geeft de stafchef van het Witte Huis, Mark Meadows, toe dat de Verenigde Staten de coronapandemie 'niet onder controle gaan krijgen'.

Meadows zei dat in een interview met nieuwszender CNN. 'Het is immers een besmettelijk virus zoals de griep,' zei hij.

'Wat we wel onder controle gaan krijgen, zijn vaccins, therapieën en andere verzachtende factoren. Dat moeten we doen, om ervoor te zorgen dat mensen niet overlijden'.

'Overgave'

Joe Biden, de Democratische tegenstander van president Donald Trump bij de verkiezingen van volgende week dinsdag 3 november, reageerde meteen in een mededeling. Volgens hem 'wappert het Witte Huis de witte vlag van overgave'.

'De verklaringen van Meadows tonen aan dat de regering-Trump verzaakt aan haar basisplicht om het Amerikaanse volk te beschermen', zegt Biden.

Recordaantallen

De uitspraken van Meadows komen er op een moment dat in de Verenigde Staten opnieuw recordaantallen besmettingen worden geregistreerd. Zaterdag werden 88.973 besmettingen geregistreerd, een dag eerder waren dat er nog 79.963.

Sinds het begin van de pandemie zijn nu minstens 8,6 miljoen besmettingen vastgesteld in de VS, circa 225.000 mensen zijn bezweken aan covid-19. Dat blijkt uit cijfers van de John Hopkins Universiteit.

