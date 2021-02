In Myanmar heeft het leger regeringsleider en Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi en andere leiders van regeringspartij NLD opgepakt en de noodtoestand voor een jaar afgekondigd. Voormalig generaal Myint Swe is aangesteld als waarnemend president. Het leger belooft nieuwe verkiezingen te houden. De staatsgreep wordt internationaal veroordeeld.

Dat er wat gaande was in Myanmar, werd eerst gemeld door de BBC, die een woordvoerder van de regeringspartij aan de lijn kreeg.

De woordvoerder, Myo Nyunt, zei in een telefonisch interview dat behalve Aung San Suu Kyi ook president Win Myint en andere leiders opgepakt werden. Hij verwachtte zelf ook gearresteerd te zullen worden. 'We hebben gehoord dat ze vastgehouden wordt in Naypyidaw (de hoofdstad van het land, red.), we gaan ervan uit dat het leger een staatsgreep aan het organiseren is'.

De staatstelevisie meldde 'technische problemen', waardoor het niet mogelijk was uit te zenden. Ook waren alle telefonische verbindingen en internetverbindingen met de hoofdstad verbroken of ten minste verstoord.

Enkele uren later werkte ten minste één tv-zender weer wel: Myawaddy TV, de militaire tv-zender, kondigde aan dat het leger de macht had gegrepen en voor een jaar de noodtoestand had afgekondigd. Een voormalig generaal, Myint Swe, is aangesteld als waarnemend president.

In de straten van hoofdstad Naypidaw en Rangoon, de grootste stad, patrouilleren soldaten. Voorlopig zijn er geen berichten over geweld.

Betwiste verkiezingen: 'Duizenden honderdjarigen'

De staatsgreep in het Zuidoost-Aziatische land gebeurde enkele uren voor een nieuw verkozen parlement zou samenkomen.

Het Myanmarese leger had vorige week laten weten dat het een staatsgreep niet uitsloot als het geen mogelijkheid kreeg om de verkiezingsresultaten van afgelopen november te verifiëren.

Het leger gewaagde van grote onregelmatigheden tijdens die verkiezingen. Legerwoordvoerder generaal-majoor Zaw Min Tun zei toen dat de verkiezingen 'noch vrij noch eerlijk' waren verlopen. Hij claimde dat er ten minste 8,6 miljoen gevallen van fraude waren geregistreerd, waaronder duizenden honderdjarigen en minderjarige kiezers.

Het parlement, waar de National League for Democracy (NLD) partij van Aung San Suu Kyi 396 van de 476 zetels behaalde, weigerde een buitengewone zitting bijeen te roepen over de beschuldigingen.

Lees verder onder de foto

Aung San Suu Kyi © Reuters

De internationale reputatie van Aung San Suu Kyi mag de voorbije jaren een duik genomen hebben, ze blijft populair bij de Myanmarese bevolking.

Niet alleen de militairen hadden kritiek op de uitslag. Ook mensenrechtenorganisaties hebben de legitimiteit van de verkiezingen van november in twijfel getrokken, zij het om andere redenen dan het leger. In gebieden waar etnische partijen een goede kans hadden om te winnen, werden verkiezingen afgelast wegens 'veiligheidsredenen'. De 600.000 Rohingya, aan wie het Myanmarese staatsburgerschap wordt ontzegd, mochten niet stemmen.

Nieuwe verkiezingen

Het Myanmarese leger heeft na de staatsgreep beloofd nieuwe verkiezingen te houden. De macht wordt overgedragen aan de winnende partij als de noodtoestand is beëindigd.

De strijdkrachten, die in het verleden tientallen jaren over het land heersten, beloofden vast te houden aan een 'echte meerpartijendemocratie'. Ze stelden in een verklaring op Facebook dat de aankomende verkiezingen 'vrij en eerlijk' zullen zijn.

Lees verder onder de foto

Het leger blokkeert de toegang naar het parlement van Myanmar, 1 februari 2021. © Belga Image

Oproep Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi roept intussen de bevolking op de militaire putsch 'niet te aanvaarden'. Dat is te lezen in een brief die haar partij, de Nationale Liga voor Democratie (NLD), via de sociale media heeft verspreid.

'De acties van het leger maken van het land opnieuw een dictatuur', stelt de partij in de verklaring namens Suu Kyi. 'Ik spoor mensen aan dit niet te accepteren en met hun hele hart te protesteren tegen de staatsgreep.'

Op Facebook publiceerde de partij ook een oproep om te gaan demonstreren.

Internationale reacties

De VS, Australië en VN-secretaris-generaal Antonio Guterres hebben al aangedrongen op een onmiddellijke vrijlating van Aung San Suu Kyi en andere leden van haar partij. Volgens Guterres zal de Veiligheidsraad in de komende dagen vergaderen over de situatie in Myanmar.

Voorzitter Charles Michel van de Europese Raad veroordeelt sterk de staatsgreep in Myanmar. Op Twitter roept hij de militairen op 'om iedereen die tijdens raids over heel het land onwettig opgepakt werden vrij te laten'.

'De uitslag van de verkiezingen moet gerespecteerd worden en het democratisch proces dient hersteld te worden', voegt hij er nog aan toe.

Nobelprijs

Een militaire junta heeft Myanmar een halve eeuw met harde hand geregeerd, tot in 2011. Maar ook daarna hield het leger een grote lepel in de pap. Het controleerde drie belangrijke ministeries: Binnenlandse Zaken, Defensie en Grenzen.

Aung San Suu Kyi, die lang onder huisarrest van de junta leefde, ontving in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede en werd beschouwd als een kampioen van de mensenrechten. Ze werd in 2010 vrijgelaten en bekleedde sindsdien prominente politieke posities.

De voorbije jaren verloor ze internationale steun en sympathie, onder meer omdat ze het gewelddadige militaire optreden tegen de Rohingya-minderheid weigerde te veroordelen en uiteindelijk voor het Internationaal Strafhof in Den Haag zelfs verdedigde.

Dat er wat gaande was in Myanmar, werd eerst gemeld door de BBC, die een woordvoerder van de regeringspartij aan de lijn kreeg.De woordvoerder, Myo Nyunt, zei in een telefonisch interview dat behalve Aung San Suu Kyi ook president Win Myint en andere leiders opgepakt werden. Hij verwachtte zelf ook gearresteerd te zullen worden. 'We hebben gehoord dat ze vastgehouden wordt in Naypyidaw (de hoofdstad van het land, red.), we gaan ervan uit dat het leger een staatsgreep aan het organiseren is'.De staatstelevisie meldde 'technische problemen', waardoor het niet mogelijk was uit te zenden. Ook waren alle telefonische verbindingen en internetverbindingen met de hoofdstad verbroken of ten minste verstoord.Enkele uren later werkte ten minste één tv-zender weer wel: Myawaddy TV, de militaire tv-zender, kondigde aan dat het leger de macht had gegrepen en voor een jaar de noodtoestand had afgekondigd. Een voormalig generaal, Myint Swe, is aangesteld als waarnemend president.In de straten van hoofdstad Naypidaw en Rangoon, de grootste stad, patrouilleren soldaten. Voorlopig zijn er geen berichten over geweld. De staatsgreep in het Zuidoost-Aziatische land gebeurde enkele uren voor een nieuw verkozen parlement zou samenkomen. Het Myanmarese leger had vorige week laten weten dat het een staatsgreep niet uitsloot als het geen mogelijkheid kreeg om de verkiezingsresultaten van afgelopen november te verifiëren. Het leger gewaagde van grote onregelmatigheden tijdens die verkiezingen. Legerwoordvoerder generaal-majoor Zaw Min Tun zei toen dat de verkiezingen 'noch vrij noch eerlijk' waren verlopen. Hij claimde dat er ten minste 8,6 miljoen gevallen van fraude waren geregistreerd, waaronder duizenden honderdjarigen en minderjarige kiezers. Het parlement, waar de National League for Democracy (NLD) partij van Aung San Suu Kyi 396 van de 476 zetels behaalde, weigerde een buitengewone zitting bijeen te roepen over de beschuldigingen. Lees verder onder de fotoDe internationale reputatie van Aung San Suu Kyi mag de voorbije jaren een duik genomen hebben, ze blijft populair bij de Myanmarese bevolking.Niet alleen de militairen hadden kritiek op de uitslag. Ook mensenrechtenorganisaties hebben de legitimiteit van de verkiezingen van november in twijfel getrokken, zij het om andere redenen dan het leger. In gebieden waar etnische partijen een goede kans hadden om te winnen, werden verkiezingen afgelast wegens 'veiligheidsredenen'. De 600.000 Rohingya, aan wie het Myanmarese staatsburgerschap wordt ontzegd, mochten niet stemmen.Het Myanmarese leger heeft na de staatsgreep beloofd nieuwe verkiezingen te houden. De macht wordt overgedragen aan de winnende partij als de noodtoestand is beëindigd. De strijdkrachten, die in het verleden tientallen jaren over het land heersten, beloofden vast te houden aan een 'echte meerpartijendemocratie'. Ze stelden in een verklaring op Facebook dat de aankomende verkiezingen 'vrij en eerlijk' zullen zijn. Lees verder onder de fotoAung San Suu Kyi roept intussen de bevolking op de militaire putsch 'niet te aanvaarden'. Dat is te lezen in een brief die haar partij, de Nationale Liga voor Democratie (NLD), via de sociale media heeft verspreid.'De acties van het leger maken van het land opnieuw een dictatuur', stelt de partij in de verklaring namens Suu Kyi. 'Ik spoor mensen aan dit niet te accepteren en met hun hele hart te protesteren tegen de staatsgreep.' Op Facebook publiceerde de partij ook een oproep om te gaan demonstreren. Internationale reactiesDe VS, Australië en VN-secretaris-generaal Antonio Guterres hebben al aangedrongen op een onmiddellijke vrijlating van Aung San Suu Kyi en andere leden van haar partij. Volgens Guterres zal de Veiligheidsraad in de komende dagen vergaderen over de situatie in Myanmar.Voorzitter Charles Michel van de Europese Raad veroordeelt sterk de staatsgreep in Myanmar. Op Twitter roept hij de militairen op 'om iedereen die tijdens raids over heel het land onwettig opgepakt werden vrij te laten'.'De uitslag van de verkiezingen moet gerespecteerd worden en het democratisch proces dient hersteld te worden', voegt hij er nog aan toe.Een militaire junta heeft Myanmar een halve eeuw met harde hand geregeerd, tot in 2011. Maar ook daarna hield het leger een grote lepel in de pap. Het controleerde drie belangrijke ministeries: Binnenlandse Zaken, Defensie en Grenzen.Aung San Suu Kyi, die lang onder huisarrest van de junta leefde, ontving in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede en werd beschouwd als een kampioen van de mensenrechten. Ze werd in 2010 vrijgelaten en bekleedde sindsdien prominente politieke posities.De voorbije jaren verloor ze internationale steun en sympathie, onder meer omdat ze het gewelddadige militaire optreden tegen de Rohingya-minderheid weigerde te veroordelen en uiteindelijk voor het Internationaal Strafhof in Den Haag zelfs verdedigde.