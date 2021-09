De speciale eenheden van Guinee hebben zondag gezegd dat ze president Alpha Condé hebben gevangengenomen en dat ze de instellingen ontmantelen, hoewel de regering verzekert dat hun aanval op het presidentschap is afgeweerd. De VN eist de vrijlating van de president.

'Nadat we de president hebben gegrepen, die nu bij ons is (...) hebben we beslist de geldende grondwet op te heffen, de instellingen te ontbinden, we hebben ook beslist de regering te ontmantelen en de land- en luchtgrenzen te sluiten', zei een van de putschisten in uniform in een video die het Franse nieuwsagentschap AFP verkreeg. De videoboodschap doet de ronde op sociale media, maar is niet op de nationale televisie verspreid. De coupplegers zonden ook een video uit van president Condé in hun handen. Ze vragen hem of hij mishandeld is, maar hij weigert te antwoorden.

Het ministerie van Defensie stelt dan weer in een persbericht dat de 'rebellen angst gezaaid' hebben in Conakry, maar dat de 'presidentiële garde, gesteund door defensie- en veiligheidstroepen, loyalisten en republikeinen, de dreiging kende en de groep aanvallers teruggeduwd' heeft.

A coup attempt is underway in Guinea.

Special forces rebelled are already inside the Presidential Palace.



The President seems to be arrested, soldiers taking pictures on him.



#GuinéeConakry pic.twitter.com/3jytzrl6J8 — Magombe (@ncambirwa) September 5, 2021

The coup in Guinea Conakry in West Africa is being executed not by a General, but a Colonel.



Colonel Mamady Doumbouya has put President Alpha Condé under arrest!



Since the Zimbabwean coup in 2017, the doctrine of NO coups has been ignored by militaries!#RegisterToVote2023 pic.twitter.com/cRoQSCd1pK — Hopewell Chin’ono (@daddyhope) September 5, 2021

Geweervuur

In het centrum van de Guineese hoofdstad Conakry was zondagmorgen zwaar geschut van automatische wapens te horen en op straat waren talrijke soldaten te zien. Dat hadden meerdere getuigen aan het Franse persbureau AFP verteld.

De VN-secretaris-generaal, Antonio Guterres, heeft 'elke overname van de regering door geweld van het geweer' veroordeeld in Guinee. Hij roept ook op tot de onmiddellijke vrijlating van president Alpha Condé.

De militaire coupplegers in Guinee hebben 'tot nader order' in het hele land de avondklok ingevoerd. Dat is zondagavond aangekondigd in een mededeling die werd voorgelezen op de nationale televisie.

'De avondklok gaat in vanaf 20 uur over het hele grondgebied en dat tot nader order', zo kondigden de militairen aan. Ze vroegen de ambtenaren wel om maandag aan het werk te gaan.

Gouverneurs vervangen

De officiers van de special forces, die eerder op de dag president Alpha Condé in hechtenis hebben genomen en de ontbinding van de instellingen hebben aangekondigd, deelden ook mee dat de gouverneurs en prefecten in de regio's worden vervangen door militairen. Ze vroegen de troepen in het binnenland ook om rustig te blijven en niet naar de hoofdstad Conakry af te zakken.

De coupplegers kondigden voorts aan dat de uittredende ministers en de voorzitters van de instellingen maandag om 11 uur lokale tijd geconvoceerd worden op een vergadering in Conakry. 'Elke weigering om te verschijnen zal beschouwd worden als rebellie' tegen het comité dat de coupplegers hebben opgericht om het land te leiden, aldus de mededeling.

