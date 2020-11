De belangrijke staat Michigan gaat officieel naar Joe Biden, die 154.000 stemmen meer behaalde. Het resultaat is bekrachtigd door een comité dat uit beide partijen is samengesteld.

Tijdens het weekend werd het resultaat in de staat Georgia al bekrachtigd, ook met winst voor Biden. Daar bedraagt zijn voorsprong 12.000 stemmen. Moesten nog twee door de president betwiste staten volgen: Michigan en Pennsylvania.

President Trump had vorige week twee Republikeinen uit Michigan, die regionaal mee moesten beslissen over de bekrachtiging van het resultaat voor het kiesdistrict Wayne County, naar het Witte Huis gehaald. Maar dat persoonlijk gesprek heeft de zaken niet beduidend veranderd. Het resultaat voor Wayne County werd bekrachtigd, en op staatsniveau stemden de Republikeinen verdeeld: 1 voor bekrachtiging, naast 1 onthouding. De twee Democraten stemden voor bekrachtiging.

President Trump won Michigan in 2016 met 10.700 stemmen voorsprong. Dit keer verhoogde hij zijn stemmenaantal, maar dat volstond niet om Biden te verslaan, die vooral in Wayne County (rond de stad Detroit) beduidend meer stemmen behaalde dan Hillary Clinton in 2016. Gerechtelijke betwistingen van de resultaten leverden niets op.

Er komt nog wel een audit van de verkiezingen in de staat.

