De minister van Binnenlandse Zaken van de Amerikaanse staat Georgia, Brad Raffensperger, heeft maandag een onderzoek geopend naar een poging van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump om de verkiezingsuitslag in die staat terug te draaien.

Het onderzoek komt er omdat Trump in een telefoongesprek op 2 januari zijn Republikeinse partijgenoot Raffensperger onder druk zette om de verkiezingsuitslag in de staat ongeldig te verklaren op basis van beweringen over stemfraude. Trump maande de minister om 'genoeg stemmen te vinden' om zijn verkiezingsnederlaag in Georgia terug te draaien. 'Het enige dat ik wil, is dat je 11.780 stemmen vindt', zei Trump. Die 11.780 stemmen zouden hem de staat opgeleverd hebben met 1 stem voorsprong.

'Het kantoor van de minister doet onderzoek naar de klachten die zijn binnengekomen', zegt Walter Jones, een woordvoerder van Raffenspergers kabinet. Volgens de woordvoerder gaat het om een administratief onderzoek dat zich richt op het 'vinden van feiten'. 'De procureur-generaal beslist over toekomstige juridische stappen', aldus Jones.

Volgens experts heeft Trump mogelijk meerdere verkiezingswetten overtreden door Raffensperger onder druk te zetten, waaronder samenzwering om verkiezingsfraude te plegen en het opzettelijk belemmeren van de uitvoering van verkiezingsplichten. Op het overtreden van deze wetten staan boetes of zelfs een gevangenisstraf.

