Miljoenen mensen in Oost- en Centraal-Afrika, die al te kampen hadden met overstromingen en de coronacrisis, zetten zich schrap voor een nieuwe sprinkhanenplaag in juni. Dan zullen honderden keer meer dieren dan normaal uitkomen, pal in het oogstseizoen.

Sommige delen van de regio maakten de zwaarste neerslag in veertig jaar mee. De overstromingen die daaruit voortkwamen hebben aan meer dan vierhonderd mensen het leven gekost, een half miljoen mensen uit hun huizen verdreven en heel wat gewassen vernield.

De hevige regenval heeft ook de perfecte omstandigheden gecreëerd voor de voortplanting van sprinkhanen. De regio vreest dat de zwermen daardoor vierhonderd keer groter worden dan normaal. De sprinkhanenplaag, nu al de grootste in zeventig jaar, heeft al duizenden hectare gewassen vernield Kenia, Ethiopië en Somalië.

De beperkingen die door overheden zijn opgelegd om het coronavirus in te perken, belemmeren ook de strijd tegen de sprinkhanen. De voorraden pesticiden slinken doordat grenzen gesloten zijn en nachtelijke uitgaansverboden beperken piloten om insecticiden te sproeien in belangrijke broedgebieden.

Voedseltekorten

De overstromingen en de nieuwe golf van sprinkhanenplagen zullen leiden tot grotere voedseltekorten in een regio waar al meer dan 33 miljoen mensen kampen met ernstige voedselonzekerheid. Tegelijkertijd zullen de economische gevolgen van lockdownmaatregelen waarschijnlijk miljoenen mensen verder in de armoede brengen, omdat er weinig of geen sociale vangnetten zijn om hen te beschermen.

'De regio wordt geconfronteerd met meerdere gelijktijdige crisissen, waarbij de ene de andere verergert en het moeilijker wordt om ze aan te pakken en te beheersen', zegt Lydia Zigomo, regionaal directeur voor Oxfam. 'Samen vormen ze een dodelijke combinatie die de honger, armoede en het lijden van miljoenen van de meest kwetsbare mensen dreigt te vergroten.'

Zigomo spreekt van een 'grimmig toeval' nu de regens de perfecte broedomstandigheden voor sprinkhanen hebben gecreëerd, en de coronamaatregelen de pogingen hinderen om hun verspreiding tegen te houden.

Hulp

Vorige week beloofde de Wereldbank 500 miljoen dollar aan subsidies en leningen om landen in Afrika en het Midden-Oosten te helpen de impact van sprinkhanen te bestrijden.

Oxfam roept meer internationale donoren op om de regeringen in de regio te ondersteunen bij het verlenen van onmiddellijke hulp, waaronder meer geldsubsidies, om de armste en meest kwetsbare mensen te helpen de vele crisissen te overleven.

