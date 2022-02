Of skeletoni Kim Meylemans, die in Peking eerst positief en intussen weer negatief testte, nog zal mogen deelnemen aan de Winterspelen, is nog niet uitgeklaard. Volgens Elke Wollants van het lab voor klinische virologie van de KULeuven is het nochtans duidelijk dat het om een oude besmetting gaat.

Dat China draconische maatregelen neemt tegen corona, wisten de olympische atleten op voorhand. Besmet zijn betekent niet deelnemen; met de erg besmettelijke omikronvariant lijkt het een loterij, met vier jaar trainen voor de Spelen als inzet.

Anders dan bij dopingtests is er geen buitenlandse controle of alles wel koosjer verloopt. De coronatests zijn in handen van het organisatiecomité en dus van de Chinese staat. 'Dit is een manier om sportieve tegenstanders uit de race te duwen,' zei de voorzitter van de Duitse skifederatie op ARD.

Achter de schermen woedde er in aanloop naar de Winterspelen een hevige discussie rond de CT-waarde, de zogeheten 'cycle threshold'. De CT-waarde geeft de virale lading aan, en bepaalt zo ook de grens of een PCR-test positief is. Lang weigerden de Chinezen om een CT-waarde vast te leggen.

Het deed buitenlandse delegaties vrezen voor willekeur: oude besmettingen blijven lang opspoorbaar, als je de lat maar laag genoeg legt. Pas anderhalve week geleden wilden de Chinezen een richtwaarde voor de cycle threshold afspreken. Die CT-waarde is scherper dan wat in Europa gebruikelijk is en ze geldt voor de 'olympische bubbel'. Of ze ook van toepassing is bij aankomst in China is niet helemaal duidelijk.

Misschien verklaart dat wat Kim Meylemans meemaakt. De Belgische skeletonrijdster testte begin januari positief op corona. Meylemans was niet erg ziek en legde in België nog twaalf negatieve PCR-tests af. Bij aankomst in Beijing bleek Meylemans opnieuw positief. Meylemans verblijft in een quarantainehotel, in de hoop nog te kunnen deelnemen.

Voor de CT-waarde geldt: hoe hoger, hoe minder virus. In Beijing ligt de lat op 40. 'Alles tussen 35 en 40 beschouwen we in onze labo's als zwakpositief,' zegt Elke Wollants. Zij is manager van het lab voor klinische virologie van de KULeuven en de rechterhand van Marc Van Ranst. 'Een oude besmetting geeft doorgaans twee weken lang een zwakpositief resultaat, maar uitzonderlijk kan het ook een paar maand duren. Er kan ook contaminatie optreden: dat gebeurt wanneer men tests aan de lopende band uitvoert, zoals op luchthavens.'

Een zwakpositief resultaat kan wijzen op een nieuwe besmetting, wat met omikron zeker niet uit te sluiten valt. 'Maar in dat geval zou bij volgende tests de virale lading moeten stijgen, en meestal gebeurt dat zelfs vrij spectaculair,' zegt Wollants.

Kim Meylemans heeft na haar eerste positieve test in Beijing al tweemaal negatief getest. Of ze daarmee zal mogen deelnemen is nog niet uitgeklaard. Volgens Wollants is het nochtans duidelijk dat het om een oude besmetting gaat. 'Waardoor je dus ook zeker mag zijn dat die atlete zelf niemand meer zal besmetten. En dát zou toch finaal het doel moeten zijn van een PCR-test.

'CT-waardes vallen niet altijd één op één te vergelijken: hetzelfde staal kan in een ander labo of met een andere testkit een licht ander resultaat opleveren. Maar eerlijk gezegd: als de CT-grens op 40 ligt en er al twee tests zelfs die lage virale lading niet meer halen... Het zou een schande zijn als ze die atlete niet gewoon laten starten.'

Het Belgisch Olympisch Comité diende een spoedverzoek in bij het Medical Expert Panel van Beijing 2022. De Winterspelen starten op vrijdag 4 februari.

