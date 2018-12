Speciaal aanklager vraagt geen gevangenisstraf voor Trumps ex-adviseur Michael Flynn

Uit de rechtbankdocumenten blijkt dat Michael Flynn, die een maand na de inauguratie van Donald Trump al moest aftreden omdat hij gelogen had over Russische contacten, maar liefst 19 keer met onderzoekers van Robert Muellers team gesproken had. Het rechtbankdocument is grotendeels zwartgelakt, maar er valt wel in te lezen dat de interviews (onder andere) gingen om 'het onderzoek naar de links of coordinatie tussen de Russische overheid en individuen die bij de Trump-campagne betrokken waren.'

De Washington Post citeert juridische experts die zeggen dat de informatie die Flynn in die gesprekken gegeven heeft, van hoge kwaliteit moet zijn. Anders zou Mueller wel om gevangenisstraf voor Flynn gevraagd hebben.

Tijdens de presidentscampagne en de transitie had Flynn meerdere malen contact met de Russische ambassadeur Sergey Kislyak. Flynn was onder andere aanwezig bij een ontmoeting met Kislyak en Jared Kushner in Trump Tower, waarbij Kushner om een geheim communicatiekanaal met het Kremlin zou hebben gevraagd. Flynn gaf eerder dit jaar ook toe dat hij met Kislyak over de sancties tegen Rusland gesproken had tijdens de transitie.