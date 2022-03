De deelstaatverkiezingen in Saarland zijn zondag een absolute triomf geworden voor de sociaaldemocratische SPD van bondskanselier Olaf Scholz. Met topkandidate Anke Rehlinger haalde de partij 43,5 procent van de stemmen, wat uitzicht geeft op 29 van de 51 zetels in het deelstaatparlement.

Dat blijkt uit een voorlopig eindresultaat vrijgegeven door de kiesleiding van de kleinste deelstaat.

De SPD wint 13,9 procentpunten in vergelijking met 2017.

De CDU van huidig minister-president Tobias Hans strandt op 28,5 procent, wat een serieuze afknapper is, en een verlies van minus 12,2 procent in vergelijking met vijf jaar geleden. De christendemocratische partij leverde sinds 1999 de minister-president in Saarland. Dat is een heerschappij van bijna een kwarteeuw.

23 stemmen

Volgens het voorlopige eindresultaat komt alleen het extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) nog in het deelstaatparlement, met 5,7 procent van de stemmen. De liberale FDP en de Groenen, die op nationaal niveau een zogenaamde 'verkeerslichtcoalitie' ('Ampelkoalition') vormen met de SPD, halen de kiesdrempel nipt niet en vaardigen dus geen volksvertegenwoordigers af naar het deelstaatparlement. De kiesleiding benadrukt dat kleine afwijkingen nog mogelijk zijn. De Groenen halen volgens de voorlopige resulten 4,995 procent van de stemmen, wat volgens Der Spiegel betekent dat ze 23 stemmen te kort komen voor 5 procent. .

Dat blijkt uit een voorlopig eindresultaat vrijgegeven door de kiesleiding van de kleinste deelstaat. De SPD wint 13,9 procentpunten in vergelijking met 2017.De CDU van huidig minister-president Tobias Hans strandt op 28,5 procent, wat een serieuze afknapper is, en een verlies van minus 12,2 procent in vergelijking met vijf jaar geleden. De christendemocratische partij leverde sinds 1999 de minister-president in Saarland. Dat is een heerschappij van bijna een kwarteeuw. Volgens het voorlopige eindresultaat komt alleen het extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) nog in het deelstaatparlement, met 5,7 procent van de stemmen. De liberale FDP en de Groenen, die op nationaal niveau een zogenaamde 'verkeerslichtcoalitie' ('Ampelkoalition') vormen met de SPD, halen de kiesdrempel nipt niet en vaardigen dus geen volksvertegenwoordigers af naar het deelstaatparlement. De kiesleiding benadrukt dat kleine afwijkingen nog mogelijk zijn. De Groenen halen volgens de voorlopige resulten 4,995 procent van de stemmen, wat volgens Der Spiegel betekent dat ze 23 stemmen te kort komen voor 5 procent. .