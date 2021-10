In Duitsland willen de sociaaldemocraten (SPD) , de liberalen (FDP) en de Groenen samen formele coalitiegesprekken aangaan. Dat staat in een mededeling die de drie partijen vrijdag gezamenlijk hebben verspreid.

Tot nu toe hebben SPD, FDP en de Groenen vooral afgetast waar de breekpunten lagen en waar er overeenkomsten bestonden. Maar drie weken na de parlementsverkiezingen zetten ze dus een volgende stap voor de vorming van een zogenaamde "Ampelkoalition" of "verkeerslichtcoalitie".

"We zijn ervan overtuigd dat we een ambitieus en duurzaam regeerakkoord kunnen sluiten", zo vatten de drie partijen de resultaten van de verkennende gesprekken samen.

De partijen hebben ook al een tekst opgesteld, die dient als basis voor de verdere onderhandelingen. In dat document wordt afgesproken om de investeringen op te voeren, maar tegelijk de grondwettelijke limieten op het vlak van overheidstekorten te respecteren. Er wordt ook beloofd om de belastingen niet te verhogen.

Voorts willen de drie partijen het gebruik van steenkool al in 2030 stopzetten, in plaats van 2038. "We zijn het inderdaad eens geworden over een document. Dit is een zeer goed resultaat, dat duidelijk aantoont dat in Duitsland een regering kan worden gevormd", zo heeft de sociaaldemocratische leider Olaf Scholz, de waarschijnlijke toekomstige bondskanselier van Duitsland, al aan de pers verklaard.

De Groenen zullen de resultaten van de verkennende onderhandelingen wel nog bespreken op een klein partijcongres, dat dit weekend bijeen moet komen.

Ook de liberale FDP wil de resultaten van de verkennende gesprekken voorleggen aan de partijcommissies.

De formele coalitiegesprekken zullen vervolgens moeten leiden tot een gedetailleerd regeerakkoord.

De bedoeling is om nog voor Kerstmis een nieuwe regering samen te stellen. Bij de verkiezingen van 26 september was SPD met 25,7 procent de grootste partij geworden, net voor de christendemocratische unie CDU/CSU (24,1 procent). Dat resultaat maakte van twee middelgrote partijen, de Groenen en de FDP, de "kingmakers" die samen konden kiezen welke coalitie er zou worden gevormd.

