In Noord-Syrië lopen de spanningen tussen Koerden en Arabieren op. De onvoorspelbaarheid van de Amerikaanse president Donald Trump bemoeilijkt de situatie.

Lange tijd werden de Koerden in de Noord-Syrische streek Rojava onderdrukt door de Syrische president Bashar Al-Assad. Toen in 2011 de oorlog met de IS losbrak, leek de situatie grimmiger dan ooit. Maar opmerkelijk genoeg hebben de Koerden sindsdien een derde van Syrië veroverd en in 2016 riepen ze de onafhankelijke regio Rojava uit. In vergelijking met de rest van het Midden-Oosten zijn de Koerden redelijk vooruitstrevend. Polygamie is verboden en belangrijke politieke functies worden zowel door mannen als vrouwen uitgeoefend. De Koerden zijn moslims, maar ze zijn niet al te streng in de leer: tijdens de ramadan wordt er in het openbaar gedronken en gegeten. De regio floreert op economisch vlak, met dank aan de vruchtbare grond en de vele olievelden. Door die rijkdom is Rojava echter een begeerlijke prooi voor Turkije, Assad en radicale islamisten.

...