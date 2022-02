Moskou 'geeft geen moer' om de gevolgen van westerse sancties in het geval dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Dat heeft de ambassadeur van Rusland in Zweden, Viktor Tatarintsjev, aan de Zweedse krant Aftonbladet gezegd.

Volgens de diplomaat hebben eerdere sancties een positief effect gehad op de Russische economie en landbouw. 'We zijn meer zelfvoorzienend en hebben onze export kunnen vergroten. We hebben geen Italiaanse of Zwitserse kazen, maar we hebben geleerd om net zulke goede Russische kazen te maken met behulp van Italiaanse en Zwitserse recepten', aldus de ambassadeur.

Tatarintsjev beschuldigde het Westen ervan de Russische mentaliteit niet te begrijpen. 'Nieuwe sancties zijn niets positiefs, maar niet zo erg als het Westen het doet klinken. Hoe meer het Westen Rusland onder druk zet, hoe sterker de Russische reactie zal zijn.'

Volgens de diplomaat hebben eerdere sancties een positief effect gehad op de Russische economie en landbouw. 'We zijn meer zelfvoorzienend en hebben onze export kunnen vergroten. We hebben geen Italiaanse of Zwitserse kazen, maar we hebben geleerd om net zulke goede Russische kazen te maken met behulp van Italiaanse en Zwitserse recepten', aldus de ambassadeur. Tatarintsjev beschuldigde het Westen ervan de Russische mentaliteit niet te begrijpen. 'Nieuwe sancties zijn niets positiefs, maar niet zo erg als het Westen het doet klinken. Hoe meer het Westen Rusland onder druk zet, hoe sterker de Russische reactie zal zijn.'