In afwachting van eventuele protesten op vrijdag heeft de Egyptische politie de afgelopen dagen bijna 2000 mensen gearresteerd en de veiligheidsmaatregelen rond de binnenstad in Cairo flink opgeschroefd.

Vorige vrijdag en zaterdag vonden kleinschalige demonstraties plaats tegen de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi in verschillende steden in het land, waaronder op het Tahrirplein in Cairo.

De demonstranten gaven hiermee gehoor aan een oproep van de acteur en aannemer Mohamed Ali, die sinds twee weken vanuit zijn woonplaats in Spanje video's online zet waarin hij Sisi van corruptie en wanbeleid beschuldigt, en plannen uiteenzet voor een revolutie.

Ali heeft opgeroepen tot nieuwe demonstraties morgen (vrijdag), maar de veiligheidsdiensten in het land lijken erop gebrand om dit te voorkomen. De politieaanwezigheid in de binnenstad van Cairo is enorm, op vrijwel elke hoek van de straat zitten agenten in burger, en rond de belangrijkste pleinen staan politiebusjes opgesteld. Regelmatig klinkt het geluid van sirenes van politieauto's die zich door de stad bewegen.

Controles en arrestaties

Agenten controleren Egyptenaren die zich in de binnenstad op straat begeven veelvuldig, voornamelijk jonge mannen, waarbij ze telefoons doorzoeken op mogelijk kritische inhoud en protestoproepen. Persbureau IPS hoorde van ooggetuigen dat hierbij ook arrestaties worden verricht.

Het Egyptische Centrum voor Economische en Sociale Rechten, een lokale mensenrechtenorganisatie, telde op donderdagmiddag in totaal 1915 arrestaties sinds afgelopen vrijdag. De lokale nieuwswebsite Mada Masr noemt het 'de grootste arrestatiecampagne' onder het presidentschap van Al-Sisi, die in 2014 aan de macht kwam.

Onder de gearresteerden zijn ook verschillende prominente oppositieleden en activisten, zoals de professor politicologie Hassan Nafaa, journalist en politicus Khaled Dawoud en mensenrechtenadvocaat Mahienour El-Massry.

'Ik twijfel niet dat het voortzetten van Sisi's autocratie zal leiden tot een ramp, en dat zijn vertrek in het belang van Egypte is. Maar hij zal niet vertrekken zonder publieke druk van de straat', tweette Nafaa op de dag van zijn arrestatie.

Nederlander beschuldigd van spionage

Ook enkele buitenlanders werden gearresteerd, waaronder de Nederlander Pieter Bas H. Hij werd opgepakt nadat hij vanaf het dak van zijn hotel in centrum Cairo beelden met zijn drone aan het maken was. Hij zit vast op beschuldiging van spionage, melden Egyptische media.

Het is de vraag of Egyptenaren het onder dergelijke omstandigheden zullen riskeren vrijdag de straat op de gaan. De staat doet er in ieder geval alles aan ze hiervan te weerhouden