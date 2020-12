Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben op het laatste ogenblik nog een principeakkoord bereikt over het behoud van vrij verkeer van goederen en mensen tussen Spanje en Gibraltar.

Het gebied wordt zo lid van de Schengenzone zonder grenscontroles. Daarmee wordt vermeden dat de grens tussen Spanje en Gibraltar vanaf 1 januari, na het verstrijken van de overgangsperiode na de brexit, een EU-buitengrens wordt, meldt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya.

Gibraltar is een 6,8 vierkante kilometer grote rots in het zuiden van het Iberisch Schiereiland en is sinds 1713 in Britse handen.

De kleine Britse enclave is volledig afhankelijk van import om haar 34.000 inwoners te voeden. En elke dag komen er zo'n 15.000 grensarbeiders vanuit Spanje om er te werken.

Zonder akkoord tussen Madrid en Londen zou de handel in goederen tussen Gibraltar en Spanje vanaf 1 januari onderworpen zijn geweest aan douanerechten, met alle economische gevolgen van dien.

Lees ook: Brexitakkoord: Britten betalen gepeperde rekening voor soevereiniteit met weerhaken

Het gebied wordt zo lid van de Schengenzone zonder grenscontroles. Daarmee wordt vermeden dat de grens tussen Spanje en Gibraltar vanaf 1 januari, na het verstrijken van de overgangsperiode na de brexit, een EU-buitengrens wordt, meldt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya.Gibraltar is een 6,8 vierkante kilometer grote rots in het zuiden van het Iberisch Schiereiland en is sinds 1713 in Britse handen. De kleine Britse enclave is volledig afhankelijk van import om haar 34.000 inwoners te voeden. En elke dag komen er zo'n 15.000 grensarbeiders vanuit Spanje om er te werken. Zonder akkoord tussen Madrid en Londen zou de handel in goederen tussen Gibraltar en Spanje vanaf 1 januari onderworpen zijn geweest aan douanerechten, met alle economische gevolgen van dien.