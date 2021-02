SpaceX wil dit jaar nog vier toeristen de ruimte in lanceren tijdens de eerste ruimtevaartmissie ooit die alleen uit burgers zal bestaan.

Dat kondigde het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk aan.

De 37-jarige Amerikaanse miljardair Jared Isaacman is al zeker van het eerste zitje in de missie 'Inspiration4', waarvan hij ook de bevelhebber zal zijn. Ook de andere drie plaatsen heeft de ondernemer en piloot gereserveerd. Eén zitje zal gaan naar iemand van het St. Jude Children's Research Hospital in Memphis (Tennessee), de twee andere plaatsen worden verloot.

Hoeveel Isaacman heeft neergeteld voor de private missie, is niet bekend. Eens de crew bekend is, zullen de leden verschillende opleidingen volgen en testen afleggen. De lancering met een Falcon 9-draagraket van op de lanceerbasis van NASA bij Cape Canaveral is ten vroegste in het vierde kwartaal van dit jaar gepland. Tijdens de missie, die drie of vier dagen zal duren, zal de crew in een baan rond de aarde draaien om uiteindelijk weer in zee te landen voor de kust van Florida.

Acht dagen in het ruimtestation

Jared Isaacman, die het bedrijf Shift4Payments oprichtte, is niet de enige burger die plannen heeft voor een ruimtereis.

Vorige week werd bekend drie heel rijke burgers, een Amerikaan, een Israëli en een Canadees, elk 55 miljoen dollar neertellen om acht dagen in het ISS te kunnen verblijven, het Internationaal Ruimtestation. Zij krijgen het gezelschap van Michel Lopez-Alegria, een gewezen astronaut van de NASA. Deze vlucht, met vertrek via een SpaceX Dragon, is voor begin volgend jaar gepland.

