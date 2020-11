Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA en SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, hebben zondag vier astronauten naar het internationale ruimtestation ISS gelanceerd. De voorbije negen jaar hingen de VS af van Rusland om astronauten naar de ruimte te sturen.

De lancering met de SpaceX Crew Dragon en Falcon 9-draagraket was gepland voor zaterdag, maar moest door de hevige wind uitgesteld worden naar zondag om 19.27 uur (01.27 uur Belgische tijd). De bemanning bestaat uit de Amerikanen Michael Hopkins, Victor Glover en Shannon Walker, en de Japanner Soichi Noguchi. Hun trip naar het ISS zal ongeveer 11 uur duren. Het gaat om de eerste operationele missie van zes maanden naar het ISS door het commerciële ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. SpaceX voerde eerder dit jaar wel al een succesvolle demonstratiemissie uit met twee astronauten.

NASA hoopt dat de lancering het begin betekent van een hele reeks bemande vluchten naar het ruimtestation vanop Amerikaanse bodem. NASA stopte in 2011, onder toenmalig president Barack Obama, zijn eigen lanceringen naar het ISS, om te focussen op missies naar de maan en naar Mars. Sindsdien maakten de VS gebruik van Russische Sojoez-raketten, maar dat kostte de VS steeds meer. Daarom sloot NASA met SpaceX en Boeing contracten af om een ruimtetuig te bouwen om astronauten naar het ISS te brengen.

Elon Musk kon zelf niet aanwezig zijn bij de lancering omdat hij in isolatie is na tegenstrijdige coronatesten.

