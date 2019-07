Soedanese protestbeweging roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid op 14 juli

In Soedan heeft de alliantie AFC (Alliance for Freedom and Change) maandag in heel het land opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid op 14 juli. De oproep komt er een dag nadat zondag duizenden mensen de straat op waren getrokken om te protesteren tegen het militaire bewind in Soedan.

ARCHIEFBEELD: Protest voor het legerhoofdkwartier in de Soedanese hoofdstad Khartoem.

De betogers eisen dat de militaire overgangsraad, die sinds de afzetting van Omar al-Bashir de touwtjes in handen heeft, de macht overdraagt aan burgers. Volgens een balans van de politie en van het ministerie van Gezondheid kwamen in de marge van de betogingen van zondag tien mensen om het leven en raakten meer dan 180 anderen gewond. 'Op zondag 14 juli, burgerlijke ongehoorzaamheid en een totale politieke staking in alle professionele sectoren (...) in de hoofdstad en in alle provincies', kondigde de protestbeweging aan in een communiqué. In de aanloop naar die datum zullen nachtelijke manifestaties en andere bijeenkomsten worden gehouden om de bevolking te mobiliseren, klonk het voorts. Op 13 juli is overigens ook al een andere manifestatie gepland, die de bloedige repressie herdenkt tegen de sit-in van 3 juni voor het hoofdkwartier van het leger in de Soedanese hoofdstad. Daarbij vielen op 3 juni tientallen doden.