Generaal Mohammed Hamdan Daglo, de nummer twee van de militaire raad aan de macht in Soedan, heeft zondag de doodstraf beloofd voor de verantwoordelijken van het uiteendrijven van een sit-in op 3 juni. De actie eiste meerdere doden en veroorzaakte internationale ophef.

Generaal Daglo staat aan het hoofd van de snelle interventiestrijdkrachten (RSF), paramilitairen die er door ngo's en oppositieleiders van worden beschuldigd aan de basis te liggen van het uiteendrijven van de protestactie en de repressie die er op volgde.

Donderdag erkende de militaire transitieraad voor het eerst het bevel te hebben gegeven voor de uiteendrijving van de sit-in. De raad betreurde 'de fouten die zijn voorgevallen'. Duizenden manifestanten namen deel aan de sit-in voor het hoofdkwartier van het leger in Khartoem om een machtsoverdracht aan burgers te eisen na de omverwerping op 11 april van president Omar al-Bashir door het leger.

Volgens een comité artsen, dat aanleunt bij de contestatie, werden naar schatting 120 mensen gedood bij de repressie van de burgerlijke ongehoorzaamheid sinds 3 juni. De meeste doden vielen bij het uiteendrijven van de sit-in. De autoriteiten spraken over 61 doden.

Al-Bashir naar parket gebracht

De afgezette president van Soedan, Omar Al-Bashir, is zondag naar het parket in Khartoem overgebracht, dat belast is met corruptie-aanklachten. Het is voor het eerst dat Al-Bashir in het openbaar verscheen sinds hij in april is afgezet.

Al-Bashir kwam aan bij het parket met een escorte van militaire voertuigen en zwaarbewapende beveiliging. Bij het parket kreeg hij de officiële beschuldigingen tegen hem te horen, aldus een verantwoordelijke van het parket. Na enkele minuten vertrok hij weer, aldus een correspondent van AFP ter plaatse.

Behalve voor corruptie wordt Al-Bashir ook vervolgd voor de doodslag op manifestanten tijdens de onderdrukking van de protestbeweging.