Soedan is bereid om samen te werken met het Internationaal Strafhof (ICC) om ervoor te zorgen dat diegenen die beschuldigd worden van genocide en oorlogsmisdaden in het conflict in de regio Darfoer voor het hof verschijnen. Onder hen ook de voormalige Soedanese president Omar al-Bashir. Dat heeft de Soedanese premier Abdalla Hamdok zaterdag gezegd, zo bericht het persagentschap Reuters.

'Ik herhaal dat de regering bereid is om samen te werken met het ICC om de toegang te vergemakkelijken tot diegenen die beschuldigd worden van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid', zei de premier tijdens een televisietoespraak.

De regering bereikte in februari al een overeenkomst met rebellengroeperingen dat de vijf Soedanese ICC-verdachten voor het hof zouden verschijnen, maar het is volgens Reuters de eerste keer dat de eerste minister dat in het openbaar bevestigt.

In 2003 brak in Darfoer een conflict uit tussen de troepen van toenmalig president Al-Bashir en opstandelingen uit etnische minderheden die vonden dat ze gemarginaliseerd werden. Zowat 300.000 mensen kwamen om het leven.

Al-Bashir zit momenteel in de cel in Soedan. Hij riskeert de doodstraf in een proces waarin hij zich moet verantwoorden voor de militaire coup waarmee hij in 1989 de macht greep in het Noord-Afrikaanse land. Het ICC in Den Haag vraagt al langer om zijn uitlevering om hem te berechten voor de genocide in Darfoer.

'Ik herhaal dat de regering bereid is om samen te werken met het ICC om de toegang te vergemakkelijken tot diegenen die beschuldigd worden van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid', zei de premier tijdens een televisietoespraak.De regering bereikte in februari al een overeenkomst met rebellengroeperingen dat de vijf Soedanese ICC-verdachten voor het hof zouden verschijnen, maar het is volgens Reuters de eerste keer dat de eerste minister dat in het openbaar bevestigt.In 2003 brak in Darfoer een conflict uit tussen de troepen van toenmalig president Al-Bashir en opstandelingen uit etnische minderheden die vonden dat ze gemarginaliseerd werden. Zowat 300.000 mensen kwamen om het leven.Al-Bashir zit momenteel in de cel in Soedan. Hij riskeert de doodstraf in een proces waarin hij zich moet verantwoorden voor de militaire coup waarmee hij in 1989 de macht greep in het Noord-Afrikaanse land. Het ICC in Den Haag vraagt al langer om zijn uitlevering om hem te berechten voor de genocide in Darfoer.