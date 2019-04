De Soedanese militaire raad sluit een uitlevering van de afgezette president Omar al-Bashir aan het Internationaal Strafhof niet volledig uit. Een lid van de raad verklaarde tijdens een bezoek aan Ethiopië dat die beslissing op een later tijdstip door een civiele regering moet genomen worden.

Dat meldt persagentschap DPA.

De massale protesten tegen Bashir en de militaire raad gaan ook dinsdag verder. Duizenden betogers blokkeren het hoofdkwartier van het leger in Khartoem met een sit-in.

De militaire raad beloofde maximaal twee jaar aan de macht te blijven. De betogers, onder leiding van vakbondsbeweging SPA, eisten tot nu toe een onmiddellijke en volledig civiele overgangsregering voor het land.

Een vertegenwoordiger van de SPA heeft onlangs echter gesuggereerd dat een tijdelijke en beperkte betrokkenheid van de strijdkrachten aanvaardbaar zou zijn. Als concessie had het leger op zondag verklaard dat het hoofd van de regering een expert moet zijn, gekozen door de partijen. Het staatshoofd zou volgens hen echter uit de rangen van het leger moeten komen.

Arrestatiebevel

Bashir wordt door het Internationaal Strafhof in Den Haag gezocht per arrestatiebevel. Hij wordt beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid in Darfoer, volkerenmoord en andere oorlogsmisdaden.

Bij het conflict in Darfoer werden vanaf 2003 regeringstroepen en milities ingezet tegen etnische groepen in de westelijke provincie, waarbij ongeveer 300.000 mensen om het leven kwamen.