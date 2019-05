In Soedan heeft het leger een akkoord bereikt met vertegenwoordigers van de manifestanten over een overgangsperiode van drie jaar. Dat liet het leger woensdagochtend vroeg weten. Het voegde er nog aan toe dat de samenstelling van de soevereine raad binnen de 24 uur rond zal zijn.

'We zijn tot een akkoord voor een overgangsperiode van drie jaar gekomen', verklaarde generaal Yasser Atta, die lid is van de militaire raad die de macht greep nadat dictator Omar al-Bashir op 11 april was afgezet. De manifestanten pleitten eerder voor een overgangsperiode van vier jaar, terwijl het leger die wilde inkortte tot twee jaar.

Volgens het leger zullen de eerste zes maanden van de overgangsperiode gebruikt worden om vredesakkoorden te sluiten met de rebellengroepen in het westen en het zuiden van het land.

Atta maakt ook al gewag van een akkoord over de prerogatieven en de samenstelling van de toekomstige wetgevende macht. Die zal volgens de generaal bestaan uit 300 leden, waarvan 67 procent vertegenwoordigers van de manifestanten zijn, verzameld in de Alliantie voor Vrijheid en Verandering.

Daarnaast zal het parlement bestaan uit politieke machten die niet gelieerd zijn met de alliantie. Na maandenlang protest slaagden de betogers erin om een maand geleden dictator Omar al-Bashir van de macht te verdrijven.

Hij leidde het land net geen 30 jaar. Sindsdien wordt er onderhandeld over een nieuw bestuur, maar die gesprekken vorderen langzaam. De protesten tegen Bashir waren midden december begonnen, maar na enkele weken was dat protest wat weggedeemsterd.

Begin april kende de betoging een heropflakkering, toen een sit-in aan het hoofdkwartier van het leger in hoofdstad Khartoem begon. Die sit-in is meer dan een maand later nog altijd bezig.