Een groeiend aantal landen is genoodzaakt om de coronamaatregelen opnieuw aan te scherpen vanwege de ontzettend snelle verspreiding van de deltavariant van SARS-CoV-2. De deltavariant, die voor het eerst opdook in India, is goed op weg om wereldwijd de meest dominante versie van het coronavirus te worden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is delta nu al in minstens 92 landen aanwezig. Dat komt doordat deze mutatie de meest besmettelijke variant is die tot nog toe werd ontdekt. In veel landen komt de vaccinatie bovendien traag op gang. Ook mensen die één keer zijn ingeënt, zijn niet goed genoeg beschermd tegen deze coronamutant. Sommige landen vrezen 'Indiase toestanden'.De deltavariant slaat het hardst toe in regio's waar nog maar weinig gevaccineerd is. Omdat rijkere landen veel meer vaccins kopen dan nodig is, worstelt Afrika met een tekort. Op het Afrikaanse continent zijn de besmettingen de voorbije week met 25 procent gestegen. Landen die aanvankelijk gespaard bleven van de coronapandemie zien nu een opstoot van ziekenhuisopnames zoals in Zimbabwe, Namibië, Mozambique en Zambia. Zuid-Afrika is het hardst getroffen met een knoert van een derde golf waarbij elke dag zo'n 17.500 besmettingen worden gerapporteerd. Het land bevindt zich opnieuw in een exponentiële fase van de epidemie. Gedurende de komende 14 dagen wordt de avondklok verlengd, is er een verbod op samenscholingen, de verkoop van alcohol, dineren binnen in restaurants en bepaalde binnenlandse reizen. In Moskou werd zondag een recordaantal van 144 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld in 24 uur tijd. Dat record was een dag eerder nog door Sint-Petersburg, waar al zes Euro 2020-wedstrijden plaatsvonden, gebroken. Bijna 90 procent van de nieuwe gevallen die in de Russische hoofdstad geregistreerd worden, is te wijten aan de deltavariant. Rusland beschikt al sinds december over een eigen vaccin, maar de bereidheid onder de bevolking is laag vanwege het diepgewortelde wantrouwen tegenover de overheid. In Azië is Indonesië het meest getroffen land met meer dan 21.000 dagelijkse besmettingen. Artsen vrezen er voor 'Indiase toestanden'. De beddencapaciteit in enkele regio's is voor bijna 90 procent gevuld en de capaciteit op intensieve zorg nadert de 100 procent. Vooral het zorgpersoneel krijgt het hard te verduren. In juni stierven minstens 30 dokters aan covid-19, van wie 14 volledige gevaccineerd met het Chinese Sinovac-vaccin.In Bangladesh is sinds maandag een nieuwe lockdown van kracht en is het volledige openbaar vervoer stilgelegd. Voor die maatregelen ingingen, vluchtten duizenden migranten de hoofdstad Dhaka uit. De Thaise hoofdstad Bangkok en nabijgelegen provincies gaan een maand lang in een lockdown light na een opstoot van gevallen door de deltavariant. En de nationale lockdown in Maleisië, die normaal gezien maandag versoepeld zou worden, werd voor onbepaalde duur verlengd. Op het volledige Australische continent ontstaan nieuwe clusters van de deltavariant. In Sydney is een 14-daagse lockdown ingegaan nadat 110 gevallen van de deltavariant werden vastgesteld sinds midden juni. In de noordelijke stad Darwin geldt een lockdwon van 48 uur na een uitbraak in een afgelegen goudmijn. In het Verenigd Koninkrijk is de deltavariant al langer in opmars waardoor de Britse premier Boris Johsnon de geplande versoepelingen moest uitstellen naar 19 juli. De variant is nu verantwoordelijk voor meer dan 90 procent van de nieuwe besmettingen in het land. Met 22.868 nieuwe coronabesmettingen noteerde het VK maandag een cijfer dat sinds eind januari niet meer was gezien. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens blijft wel stukken lager dan bij de vorige golf, toen nog niemand een coronavaccin had gekregen. Meer dan 60 procent van de Britten is nu volledig gevaccineerd.Op het Europese vasteland situeert de variant zich vooral in Portugal, waar ze in de hoofdstad Lissabon nu 70 procent van de nieuwe gevallen uitmaakt en 51 van de nationale gevallen, vooral in de zuidelijke regio Algarve. In Lissabon en Albufeira moeten de restaurants in het weekend vroeger sluiten. Experts verwachten dat tegen de zomer delta in Europa de dominante variant wordt en dat lockdowns opnieuw nodig zullen zijn in gebieden met een lage vaccinatiegraad. IsraëlIsraël kent een van de hoogste vaccinatiegraden ter wereld (60 procent is volledig gevaccineerd), maar ook daar is de deltavariant de laatste weken in opmars, al veroorzaakt die er weinig ziekenhuisopnames. De helft van de gevallen zijn kinderen onder de 16 jaar, van wie de meesten nog niet zijn gevaccineerd. De autoriteiten stelden opnieuw een mondmaskerplicht voor binnenruimtes in. Die maatregel werd pas twee weken geleden versoepeld.